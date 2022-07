Conviene aplaudir el silencio de la parte del gobierno no adscrita al atlantismo militar durante la ya clausurada cumbre madrileña de la OTAN. Podrían haber hecho ruido y ridículo pero prefirieron mantener la boca cerrada en aras de la hospitalidad institucional. Apagaron el megáfono y adelantaron una semana las vacaciones, en aras del bien común militar. No han querido los de Podemos ponerse morados en la crítica a Biden y secuaces para no amargarle a Sánchez su primera semana de gloria tras meses de zozobra. Lo cual no quita para que hoy ya le pongan peros al compromiso de duplicar el gasto en Defensa comprometido en Madrid con los socios de armas.

Otra cosa será cuando haya que aprobar las cuentas del Estado para el año próximo y las partidas multimillonarias para la adquisición de material bélico. O cuando toque aplaudir la presencia de más destructores del tío Sam en la bahía de Rota, lo cual mirándolo por lo positivo son puestos de trabajo sobrevenidos. Entonces los podemistas dirán que el presidente del Gobierno es una marioneta en el Barrio Sésamo de Satán, vulgo la Alianza Atlántica. El PSOE tendrá entonces que buscar el apoyo del PP si quiere cumplir los compromisos adquiridos. En lo único que se le puede dar la razón a Sánchez de su política errática es en reconocer que el mundo cambió en febrero, que la guerra va a ser larga y hay que prepararse para lo peor. Por buscar el lado positivo de las cosas, tal vez Asturias saque provecho de la fiebre armamentística desatada en la Europa más o menos libre tras la invasión de Ucrania. Si hay que dotar a los países de la OTAN de carros de combate y vehículos blindados, a lo mejor la fábrica de Santa Bárbara saca tajada. No hay mal que por bien no venga, si es que armarse para repeler la amenaza rusa es un mal y no una necesidad.