Un toque de atención desde Luxemburgo

El Derecho de la UE debe ser cumplido por los Estados miembros y, precisamente por ello, cuando lo infringen y con ello causan daño a alguna persona física o jurídica, están obligados a compensar ese daño con una indemnización. Cuando ese daño lo causa una actuación administrativa (por ejemplo, la denegación de una autorización), no se plantean demasiados problemas, porque es un supuesto más de responsabilidad de la Administración frente a terceros, lo que se conoce técnicamente como responsabilidad patrimonial.

Más dificultades surgen cuando el daño es imputable a las Cortes Generales o un parlamento autonómico. Muchas veces se ha intentado pedir responsabilidad por Leyes que "cambian las reglas a mitad del partido", pero sólo se ha obtenido acudiendo a tribunales arbitrales internacionales (en el caso de los cambios regulatorios del sector eléctrico, que perjudicaron a muchos inversores) y con muchas dificultades, empezando por el hecho de que sólo han podido conseguirlo inversores extranjeros y, fundamentalmente, extracomunitarios.

Sin embargo, en la medida en que hoy se reconoce que hay normas por encima de la Ley (la Constitución y el Derecho de la UE), debe admitirse que, cuando se vulnere ese marco jurídico superior y se causen daños a terceros, tales daños deben ser indemnizados. Por lo tanto, los supuestos de responsabilidad del legislador, que obligan a la Administración a indemnizar a terceros, derivan fundamentalmente de la aprobación de leyes inconstitucionales o contrarias al Derecho de la UE.

Con frecuencia, cuando se declara que una ley incurre en una infracción de este tipo se abre una cascada de recursos y de solicitudes de indemnización. Lo normal es que sean unos pocos ciudadanos o empresas los que empiezan a pleitear y consigan una sentencia favorable, y muchos otros se beneficien después pidiendo la indemnización de los concretos daños que ellos han sufrido, como ha ocurrido con las cláusulas suelo o los gastos hipotecarios.

En el caso de las leyes inconstitucionales, el Tribunal Constitucional, desde 1989, ya se encarga de cortar muchos de esos procesos de reclamaciones masivas porque con frecuencia dispone que la sentencia no tenga efecto retroactivo y no pueda aplicarse ni a los casos resueltos mediante sentencia firme, ni a aquellos otros, que son la gran mayoría, en los que nadie ha acudido a los tribunales. Uno de los últimos ejemplos es la sentencia 148/2021, que declaró inconstitucional el "primer" estado de alarma.

Por lo que respecta a las leyes que vulneran el Derecho europeo, la UE no impone a los Estados miembros cuáles han de ser las condiciones de esa responsabilidad (el procedimiento, el plazo de prescripción, etc.), que, por tanto, pueden diferir entre unos Estados y otros.

Sí exige, sin embargo, equivalencia y efectividad. La primera exige una comparación con otros supuestos similares del Derecho interno (en el caso español, como los requisitos que se exigen para la responsabilidad por aplicación de leyes inconstitucionales), mientras que la efectividad es un concepto indeterminado que exige que las condiciones establecidas por el Derecho nacional no hagan imposible en la práctica que las reclamaciones de responsabilidad tengan éxito.

En 2010, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ya declaró que España incumplía el Derecho europeo porque, en el caso de la responsabilidad frente a leyes contrarias al Derecho comunitario, se exigía a los ciudadanos haberse opuesto judicialmente a esas leyes, algo que no se requería en el caso el de las leyes inconstitucionales. Esta desigual exigencia no derivaba de ninguna ley, sino de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

La maniobra que realizaron el Gobierno y las Cortes en 2015 es digna de mención. En el contexto de las entonces nuevas leyes 39 y 40 de 2015, que renovaron –de forma más bien superficial– la regulación del procedimiento administrativo y el régimen de las Administraciones Públicas (dichas leyes constituyen una especie de código de las relaciones entre los ciudadanos y las Administraciones), se reguló por primera vez este tipo de responsabilidad y, para sortear la crítica del TJUE, se extendió a la responsabilidad por leyes inconstitucionales lo que se venía exigía en la responsabilidad por leyes que vulneren el derecho UE. Es decir, se igualó el régimen jurídico de todas las formas de responsabilidad, pero en el sentido de generalizar el régimen más duro y no al contrario.

Aunque aparentemente el problema había quedado resuelto (aunque fuese con un hachazo), la Comisión ha venido trabajando desde entonces para oponerse y demostrar que seguía vulnerándose el Derecho europeo.

Una reciente sentencia del TJUE de 28 de junio de 2022 ha dado la razón (en parte) a la Comisión y suprime varias piezas del mecanismo que estableció el legislador español en 2015. Reconoce el TJUE que ya no hay discriminación alguna entre los dos tipos de responsabilidad del legislador (por aprobación de Leyes inconstitucionales y de Leyes opuestas al Derecho de la UE), pero declara que sí se incumple el principio de efectividad.

La clave es que la Ley 40/2015 dispone que sólo se podrá exigir la responsabilidad desde que una sentencia (del TC o del TJUE) declare que la ley que ha causado el daño es contraria a la Constitución o al Derecho de la UE (respectivamente). El problema es que, mientras que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes está centralizada en el TC, por lo que sólo una sentencia de este tribunal puede declararla, el Derecho de la UE es más descentralizado y cualquier tribunal puede apreciar que un acto de un Estado miembro (incluida una ley) es contrario a él y debe ser inaplicado. El TJUE está para defender el Derecho de la UE, no para defender las leyes nacionales, y, por eso, no es necesario que dicho tribunal intervenga para que una ley sea declarada contraria al Derecho europeo. Por ello –dice el TJUE en esta reciente sentencia– puede haber responsabilidad por la aplicación de leyes que infringen al Derecho europeo sin necesidad de que dicha infracción haya sido declarada por una sentencia del TJUE. Así sucede, por ejemplo, cuando la Comisión Europea amenaza a un Estado miembro con llevarlo al Tribunal por haber aprobado una ley (estatal o autonómica) contraria al Derecho europeo y ese Estado, para evitar el pleito, modifica la ley: ésta puede ser contraria al Derecho de la UE (y por eso se modifica), pero no habrá una sentencia del TJUE que lo declare, porque se ha querido evitar el pleito.

Es cierto que ya en 2011 nuestro Tribunal Constitucional reconoció que cualquier juez español puede inaplicar una ley por considerarla incompatible con el Derecho de la UE sin necesidad de un previo pronunciamiento del TJUE (y así lo conté en estas mismas páginas), pero el legislador no parece haberse enterado. Como no siempre habrá una sentencia previa del TJUE que declare que la ley es contraria al Derecho comunitario, tampoco puede decirse que el plazo de prescripción del derecho a reclamar comenzará a correr desde la fecha de publicación de esa sentencia, como pretendía la Ley española.

La sentencia de 28 de junio sí acepta, en cambio, que sólo pueda demandar una indemnización quien haya pleiteado contra la aplicación de la ley contraria al Derecho europeo, aunque introduce la importante excepción de las leyes que no requieran actos de aplicación, porque en esos casos los ciudadanos no tienen la oportunidad de acudir a los tribunales contra su aplicación y, en consecuencia, podrán exigir una indemnización sin cumplir ese requisito. Se mantiene, por tanto, la decisión de la Ley 40/2015 de evitar que ciudadanos que no se han movilizado contra la aplicación de una ley se beneficien de la sentencia obtenida por quienes sí han acudido a los tribunales, y se desactiva de este modo una fuente de pleitos masivos. Lo que no se puede exigir (y ello supone una nueva corrección al legislador español) es que en ese pleito previo contra la aplicación de la ley se haya acertado a invocar precisamente que la misma vulnera el derecho de la UE.

Por último, se suprime otra de las cortapisas establecidas en la Ley 40/2015, la que limitaba los daños indemnizables a los producidos en los cinco años previos a la declaración de que la ley es contraria al Derecho de la UE. Y ello, no sólo porque, como ya hemos visto, no siempre habrá una previa sentencia que lo declare, sino porque tal limitación hace imposible una plena reparación de los daños causados.

Esta sentencia es muy relevante para el sector legal, ampliando las posibilidades de exigencia de responsabilidad a las Administraciones Públicas, aunque no debería causar temor a éstas, puesto que sólo se exige responsabilidad por infracciones suficientemente caracterizadas, reconociendo que un incumplimiento involuntario o disculpable (por ejemplo, un incumplimiento rápidamente corregido) no genera responsabilidad. En todo caso, en un Estado de Derecho es necesario que los daños se indemnicen, y bien está que un diseño legislativo como el de 2015, dirigido a recortar derechos y proteger la posición de la Administración, sea corregido.