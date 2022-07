¡Bravo Alejandro!

Las sentencias se cumplen y punto. Es más tangible la comparecencia del magistrado orensano que se pregunta en un medio de comunicación: "¿Qué gana la sociedad con que yo diga a ese niño, con solo ocho años, que le condene a vivir toda su vida con algo que no quiere…?". No quiere ser niña es evidente.

Siendo abuelo, como aparenta su señoría, tenemos nietos de la edad de Alejandro en el estadio de operaciones concretas y cierta rebeldía, las peticiones que nos transmiten son diversas. Ejemplo, un teléfono móvil, que no le llegará hasta la edad preceptiva, dicho sin prejuicios, ni blanduras con las que nos arrastran a sus pretensiones, cuando en primera instancia fueron rechazadas por sus padres.

¿Va a ir la doctrina parental a remolque de la sociedad?, esa es otra pregunta.

¿Es la familia un referente de la sociedad actual, o va por libre?

A diferencia de la psicología del desarrollo y la implosión sináptica tan estudiada, a los abuelos nos encargan parte de su crianza cuando nuestro sistema nervioso central empieza a ralentizarse, se nos escapan las lágrimas a la mínima, cuando antes no llorábamos ni pelando cebollas.

¿Hay esa sensibilidad adquirida en el magistrado?

Como quiera que sea, no la sociedad y los cambios de valores, sino la ciencia y el dimorfismo sexual del área preóptica no es aparente hasta la pubertad. Y esto no es cuestionar las periciales que llevaron al magistrado a su avanzada sentencia, basándose a su vez en jurisprudencia y entrevista con el pequeño.

Aquí no hablamos de la "lordosis" de laboratorio, hablamos de la salud de una criatura, cuya expectativa difícilmente podrá controlar el magistrado a futuro, salvo que ejerzamos hasta el siglo de vida o haga un seguimiento de Alejandro a lo largo de su pubertad, verdadero "Rubicón" hacia la madurez.

Entiende un abuelo que la concesión de ese tránsito de género, social al fin y al cabo, debería estar arropado por la propia judicatura, velar por la precoz búsqueda de la felicidad del menor, a la que tiene todo el derecho.

¡Bravo Alejandro!

Sobre todo, por la buena intención del juez, también por la constancia de la madre del niño.

Pero, la Justicia que ampara a un menor debería ser consecuente y acompañar al pequeño, al menos los cuatro años restados a la letra de la ley, o en su caso modificarla sin excepciones para alcanzar el principio de igualdad.