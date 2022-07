¿Cómo evitar lo inevitable?

Inevitable es todo aquello que no podemos evitar y evitar se define como impedir que ocurra un daño, peligro o molestia, aunque no necesariamente debería referirse a un hecho negativo, ya que la evitación incide sobre cualquier aspecto, negativo o positivo, que pueda ocurrir. No obstante, desde su origen, la palabra tiene casi siempre una carga perjudicial, ya que se refiere a aquellos fenómenos que sería mejor que no ocurrieran.

La muerte es inevitable. Las guerras también lo parecen. La enfermedad es algo que ocurre con demasiada frecuencia para no pensar que pertenece también a este capítulo. La vida es un permanente equilibrio entre las fuerzas que tienden a la superación y aquellas que nos unen a lo más terrenal, a lo más conservador. Al final, la esperanza supera siempre a la calamidad y la energía que nos permite avanzar es más poderosa que la que nos ata al retroceso. Por este motivo, siempre hay que mantenerse en activo, ya que nadie sabe lo que ocurriría de no mediar las cargas positivas. El resultado final de la vida es un equilibrio inestable entre los vectores en una y otra dirección. Los equilibrios inestables forman parte de la química de la existencia. No obstante, ¿qué podemos hacer cuando lo inevitable está tan cercano? ¿Qué pasa por la mente de un pasajero en un avión que quedó sin motores y se precipita al vacío? ¿Qué siente el marinero que en plena tormenta se ve expuesto a las aguas de un mar helado? O el enfermo desahuciado y el emigrante que lucha contra todas las adversidades para llegar al paraíso soñado. Todos los instantes finales son una lucha para evitar lo inevitable, que acaba siempre por ocurrir. La pandemia actual del coronavirus se mantiene con continuos altibajos y parece que no acaba de desaparecer. Todo ello nos retrae a épocas anteriores, cuando la ignorancia sobre las enfermedades infecciosas era muy superior a lo que el ser humano podía controlar. Pensemos en la peste, cuya repercusión sobre la vida en nuestro mundo fue de unas dimensiones que se nos hacen inimaginables por lo extraordinarias. Tomemos el ejemplo de la denominada "gripe española" que, a principios del siglo pasado, sometió a toda la humanidad a un terremoto de manejo complicado. En ambos casos, lo desconocido superaba con creces a lo conocido y el grado de incertidumbre fue muy superior al que actualmente manejamos. Nuestra época, a pesar de lo difícil que pueda parecer, se rige mucho más por el control del ser humano de lo que cualquier periodo anterior pudiera ameritar. Albert Camus (1913-1960) sitúa la acción de su famosa obra "La peste" en Orán, en plena epidemia de cólera, que la ciudad sufrió en 1849. El cólera no queda tan lejos de nuestro recuerdo ya que el último episodio en España se remonta al año 1971. El texto de esta novela ha tenido un auténtico revival, fruto de la presencia del virus pandémico y nos permite abordar algunos aspectos imperecederos, como la solidaridad ante los hechos adversos, a la vez que nos introduce en la soledad del ser humano frente a lo inevitable. Nada hay más cierto que la impotencia ante un moribundo, ni mayor soledad que el último suspiro. Tal como se insinúa en el texto de Camus, la epidemia incontrolada mata el cuerpo y el alma de los habitantes de la ciudad. Resulta imposible hacer frente al enorme mal incontrolado. La pequeñez del ser humano se manifiesta con toda su magnificencia y se rinde a la realidad de la epidemia. Todas las fuerzas de la naturaleza parecen unirse en una sola dirección y nunca el médico o el sacerdote aparecen con un tamaño tan inferior para sanar lo material o lo espiritual de los enfermos. El músico catalán Robert Gerhard (1896-1970), nacido en Valls y fallecido en Cambridge (Reino Unido), compuso una cantata en forma de melodrama para narrador, coro y orquesta, basada en la obra de Camus y que denominó "The plague". Gerhard fue inicialmente discípulo del maestro Felipe Pedrell (1841-1922), considerado el verdadero padre de la musicología moderna española. Después de unos años de inspiración en obras de sabor popular, una vez afincado en Inglaterra, derivó hacia composiciones contemporáneas, en algún caso de complicada audición, inspirado en la aparición del dodecafonismo de Arnold Schönberg (1874-1951). La obra se estrenó en el Royal Festival Hall y traduce en términos musicales todo el sufrimiento personal ante lo inevitable de la peste, tan explícitamente detallada por el premio Nobel francés. Esta composición ha sido interpretada recientemente en Barcelona (marzo 2022), dirigida por Francesc Prat, con un notable éxito. Evitar lo inevitable es una cosa imposible, podemos reconocerlo sin grandes esfuerzos. Sin embargo, retrasar lo inevitable está cada vez más a nuestro alcance. No solo en lo que se refiere a la vida, sino también al sufrimiento, la soledad, el dolor o a todas las desgracias posibles. Si sabemos reconocer aquellas variables que transforman los acontecimientos en puntos sin retorno y manejamos los elementos que hacen menos inestables los equilibrios de la vida, aumentaremos la distancia entre lo inevitable (cualquier mal) y lo que podemos y debemos evitar.