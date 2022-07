Memoria traicionera

La política española se muestra tan animada como descentrada antes de irse de vacaciones. Estamos en vísperas del debate sobre el Estado de la Nación, un evento que no se celebra desde 2015, al que por tanto no se ha sometido aún Pedro Sánchez en su condición de presidente del Gobierno. El debate es una buena costumbre de nuestra democracia, establecida por iniciativa de Felipe González, pues la Constitución no lo nombra, y en la actual coyuntura resulta necesario para clarificar la posición de los grupos parlamentarios ante la situación del país. También ha sido anunciada una cumbre de los gobiernos español y catalán con el fin de retomar la agenda bilateral, que en contra de los propósitos iniciales lleva un tiempo paralizada. La reunión brinda la oportunidad de conocer las concesiones que el líder socialista está dispuesto a hacer frente a las demandas de la Generalitat, que parecen dirigidas a suspender la acción del poder judicial en relación con las causas abiertas a los nacionalistas, para asegurar el apoyo de ERC en el último tramo de la legislatura.

Mientras vemos qué nos deparan estas dos importantes citas, el ambiente político se tensa un poco más, bajo los efectos de las elecciones andaluzas. Las estimaciones de todas las encuestas realizadas después coinciden en que, de convocarse ahora unas elecciones, el PP conseguiría más escaños que el PSOE y Unida–Podemos juntos. Claro que el escenario en el que se abrirán las urnas será otro. Además de la influencia que con total seguridad tendrá la evolución de la economía en el voto, la mayor incógnita es la candidatura de Yolanda Díaz, que no se despejará hasta pasadas las elecciones locales del mayo próximo. Pero es previsible que el PSOE se encuentre con una dura competencia por su derecha y por su izquierda. Feijóo continúa paso a paso en su empeño de dotar al PP de un discurso consistente y está logrando poner el enfrentamiento con el Gobierno en un nivel más exigente, que capta la atención de los ciudadanos, por encima de los argumentos cortos y desenfocados que suele esgrimir la dirección socialista. Yolanda Díaz pretende encarnar la auténtica nueva política, ajena a las siglas, apegada a las contingencias diarias de los ciudadanos, y es la esperanza de la izquierda para reencontrarse tras la experiencia de la coalición, que presenta un balance provisional contradictorio, en un mundo que está dando un giro desconcertante. Pedro Sánchez proyecta una buena imagen en la política internacional, donde busca amigos y avales, reparte fondos europeos y resiste a pesar de las dificultades. Pero a la hora de valorar a los líderes políticos, los españoles lo colocan en el tercer lugar. Su problema es la credibilidad, un hándicap difícil de superar en la lucha política, sobre todo cuando se tuvo y se perdió. Cabe sospechar, no obstante, que el suceso político que provocará un impacto mayor antes del paréntesis veraniego será la aprobación, si no hay sorpresa, del proyecto de Ley de Memoria Democrática. Es un síntoma más de la debilidad del liderazgo de Pedro Sánchez frente a los socios parlamentarios de la coalición gubernamental, en particular ERC y Bildu. No puede explicarse de otro modo la actitud del PSOE. El desacertado texto que se redactó en Moncloa, con una inspiración desenfocada, aunque no exento de algunos objetivos loables, ha acabado en un debate en la Comisión Constitucional lleno de despropósitos. La discusión política sobre la memoria histórica produce cada día más asombro en España. Feijóo advirtió claramente ayer en Ermua, en medio de un discurso convincente en defensa de la Transición, la democracia y las instituciones, que su gobierno derogaría la ley. El PP debería tener una mayor implicación en esta materia. Tanto la derecha como la izquierda, el PSOE como el PP, primero cada uno por su lado y luego juntos, si esto fuera posible, tienen la responsabilidad de pensar sobre esta cuestión de nuevo. La opinión mayoritaria de los españoles, cierto es que lejos del consenso, es conocida porque ha quedado registrada en numerosas encuestas. Los dirigentes políticos rinden homenaje, por separado, a Miguel Ángel Blanco. Si somos demócratas, ¿por qué nos dividimos tan fácilmente antes quienes no respetan o atacan la democracia?