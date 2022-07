Con Pérez de Castro

La desaparición de José Luis Pérez de Castro me desorienta. No fue, por nuestra diferencia generacional, amigo de las primeras intimidades pero me absorbió en cuanto le conocí en su paraíso libresco, en el que se hizo el más ilustre asturiano de cuantos he conocido y ¡he conocido a los mejores!

Aunque estaba lejos, entonces sin autovía, me hice asiduo de sus casonas figueirenses. Hace años, a instancias de nuestro común amigo Ramón Rodríguez, intervine en su libro homenaje con un artículo sobre Miguel Prieto, el desconocido artista que acompañó a Cernuda a Castropol en 1935. Ante el gran dolor que me supuso el anuncio, que comprendí, de mi madre de vender Salinas, José Luis, al quite de la emoción, me buscó a su vera y misma orilla eota astur un lugar que me permitiera veranear en su cercanía y que, en efecto, me hizo muy feliz, sentimiento que ahora se muta en pena.