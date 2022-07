Un debate decaído

El diálogo de sordos que mantienen el gobierno y la oposición durante toda la legislatura tuvo ayer su prolongación en el Congreso. Enzarzados a cuenta del pasado, haciendo oídos sordos a lo dicho por el adversario, devolviendo las preguntas sin la correspondiente respuesta, los portavoces que intervinieron en el primer acto del debate sobre el estado de la nación, siguiendo la costumbre, no se ahorraron reproches ni descalificaciones. En algún momento, uno tenía la sensación de estar presenciando un ajuste de cuentas. A media tarde, las intervenciones, aburridas de tanta repetición, producían el previsible cansancio en el ciudadano espectador, a la vez que el hemiciclo se iba vaciando.

La primera jornada del debate resultó frustrante. Pedro Sánchez presentó nuevas medidas fiscales, sin ninguna concreción, que probablemente han sido improvisadas para contentar a los socios de la coalición del gobierno. Y el primer cara a cara en la Cámara baja entre el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición, después de siete años sin celebrarse este debate general sobre la situación del país, no fue posible. El duelo entre Pedro Sánchez y Feijóo hubiera sido el mayor aliciente de la cita, pero el líder del PP, aunque ocupó un escaño algún tiempo y fue aludido en numerosas ocasiones por todos los intervinientes, no es diputado y, a pesar de que esto no es obstáculo para ser elegido presidente, sí lo es para tomar la palabra en el Congreso.

Es, en resumen, un debate rebajado desde el principio, del que cabe esperar poca aportación para comprender mejor la coyuntura que atraviesa España, sus problemas más urgentes, y menos aún una contribución de los partidos a un clima político más cooperativo y respetuoso con los ciudadanos. Esto no quiere decir que el debate haya sido perfectamente inútil. Ha servido para conocer la reacción de Pedro Sánchez al resultado de las elecciones andaluzas, a las profundas discrepancias surgidas en el interior de su Gobierno y ante la expectativa de un cambio de mayoría electoral que se atisba en las encuestas. Sus intervenciones han despejado cualquier duda que pudiera haber. Se ha reafirmado en sus políticas, la voluntad de afianzar sus apoyos parlamentarios y en su hostilidad al PP. No es un giro, sino una confirmación. Lo hace para salvar los pactos de la investidura y para movilizar, al grito de "vamos a por todas", reiterado varias veces al alicaído electorado de izquierdas. Los ministros y dirigentes de Unidas Podemos aplaudieron su discurso reivindicando, eso sí, la paternidad de las medidas sociales anunciadas. En consecuencia, escribo antes de escuchar a los portavoces nacionalistas, la política española continuará hasta las próximas elecciones polarizada en bloques, entre los cuales se adivinan escasas posibilidades de alcanzar acuerdos. Así pues, solo queda esperar a que los electores tomen su decisión y repartan de nuevo los papeles.