Llegados a este punto de la película ya podemos decir que pertenece al género del terror cómico, o sea, cómicamente terrorífica, como aquella joya de Roman Polanski titulada "El baile de los vampiros": te arrancaba una sonrisa y un escalofrío al mismo tiempo. Y es que poner al día la nevera se ha convertido en una comedia aterradora: se trata, en cuentas nada resumidas, de cruzar la espesura de las etiquetas en busca de números que no te hagan temblar. La conjura de los precios está aquí y ha venido para quemarte. Unos pagamos el plato roto y otros se comen la sopa. Como siempre. Llenar el depósito te vacía la cartera y los melones están por las nubes, como los despejes de los futbolistas malos.

Todo sube menos los salarios (si tienes uno, claro) y la honorabilidad de los políticos, empeñados en despeñarnos mientras se aferran al mástil: son gente rara que prefiere estrellarse contra las rocas antes que saltar por la borda. Caminas entre frutas de oro, carne de plata y pescado brillante y compruebas que los carros que hace no tanto iban cargados hasta los topes (en muchos casos con productos que no figuraban en la lista preparada en casa sin contar con que la tentación vive en los estantes de arriba) ahora transportan mercancías más modestas, mucha marca blanca y ofertas de dos por uno o la segunda unidad a mitad de precio. Y caprichinos, los justos, ¿vale? Cuando las vacas adelgazan, las urgencias engordan y en lugar de mirar la composición a ver si hay un 90 por ciento de pollo y no un famélico 55, exploramos cifras que aminoren la velocidad del gasto a costa de sacrificar calidad.

Al final de "El baile...", todo el mundo resultaba contagiado, claro que contra el beso del vampiro no hay vacuna. La vida, ¿ya te has dado cuenta?, siempre te cobra más de lo que puedes pagar.