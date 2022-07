Cosas raras

Conozco a un escritor que no escribe artículos porque detesta el articulismo: le parece una variedad sencilla. Tampoco escribe teatro ni guiones de cine porque le resultan géneros al alcance de cualquiera. Estarán ustedes pensando que escribe novelas. Pues no, no escribe novelas, ni ensayo, ni poesía, no escribe nada porque se considera demasiado bueno para ponerse a prueba. Habla mucho, en cambio. En las cenas, toma la palabra y encuentra peros a Hemingway y a Truman Capote y a Graham Greene. Dante aún no ha salido a relucir, pero a veces tengo la tentación de nombrarlo, a ver qué dice. Yo lo admiro y lo odio. Lo admiro por haberse convertido en escritor sin escribir y lo detesto por lo mismo. A veces trato de imaginar cómo sería mi vida de haber conseguido que la gente me tomara por un cardiólogo famoso sin haber operado nunca un corazón. Pero eso no ocurre en el mundo de la medicina, ni en el de la arquitectura, ni en el de la fontanería. Eso solo se da en el universo de los escritores. En el mundo de los escritores, cuanto menos escribes, mayor es tu ascendiente, de modo que, si logras no escribir nada, eres genial.

Este amigo escritor que no escribe me llamó hace poco para que le echara una mano: –Se casa mi hija –dijo– y se han empeñado en que pronuncie un discurso en la ceremonia. Un discurso convencional sobre el amor, ya sabes. Pero yo no sirvo para eso. ¿Por qué no me preparas unas líneas? A ti no te costará nada. Al principio me halagó que un escritor de tanto prestigio recurriera a mí, pero luego, pensándolo mejor, me dio un ataque de rabia y escribí un discurso malo por el que su hija y su yerno lo odiarían toda la vida. El caso es que al día siguiente de la boda me llamó para darme las gracias porque había triunfado en toda regla con mi discurso malo. –Si te encuentras con mi mujer o mi hija –añadió–, no vayas a decirles que lo escribiste tú. Colgué el teléfono atónito. Otra cosa rara de este mundo nuestro es que a veces, cuando te propones escribir mal, te sale bien. Y viceversa.