De momento paren máquinas, por favor

¿Está elaborando la UE un plan de emergencia ante el corte del suministro del gas ruso? Hay que suponer que sí, y que no evaluará solo la capacidad de cada país para afrontar la crisis, sino los posibles intercambios entre países de la UE. Así que sobre una moratoria en el cierre de centrales de carbón lo que debe contar no es la opinión de un organismo doméstico como Red Eléctrica Española (tampoco lo que crea el conserje del Ministerio), sino la de la instancia de la Unión que esté evaluando alternativas en un escenario extraordinario. Incluso antes de la guerra era evidente que, siendo necesaria la descarbonización, el achatarramiento precipitado de todas las centrales, en lugar de dejarlas un tiempo en la reserva, era un error de grandes proporciones. En la actual escena, aunque no se cambie el rumbo del proceso, resulta obligado parar máquinas con verdadero sentido de Estado.