El mundo contado por otros

En el ciclo vital del año, como cada verano, planeamos hacer las maletas con más o menos recursos pese a las olitas de la pospandemia, a la crisis económica o al alma encogida por la guerra incomprensible que mata a muchos y perturba a todos. El gran Stefan Zweig describía la sensación bella del estío pese al estruendo de los tambores de guerra: "El verano de 1914 seguiría siendo igualmente inolvidable sin el cataclismo que descendió sobre tierra europea, porque pocas veces he vivido un verano tan exuberante, hermoso y casi diría... veraniego". Adquirir el derecho a un tiempo de descanso costó demasiado, así que es casi una obligación aprovecharlo.

Y en el equipaje, con lo que cada uno cree necesitar para el destino, que casi nunca es necesario, a menudo va un libro tangible, o miles que no leeremos en un e-book, alguna guía y tal vez un mapa o un plano físico o almacenado en el móvil que ya es apéndice de nosotros y el arma más cotidiana y a veces peligrosa de la que disponemos que, en gran medida, relegó al olvido, a la cámara fotográfica –salvo para aficionados o románticos–. Parapetados con todo ello nos disponemos a emprender el viaje de vacaciones, más o menos largas, más o menos lejanas según apetencias y posibilidades. Damos cuenta de cuanto nos sucede dejando rastros fotográficos en wasap de amigos o en redes sociales, cada uno la suya y a veces más de una. Hacemos cosas increíbles como querer fotografiar un paisaje a través de la ventanilla del avión a miles de metros de altura o dar cuenta del retraso mínimo en nuestro transporte. "Subimos a la red" miles de fotos sin decir tan siquiera de dónde son o, por el contrario, apabullamos con la historia detallada de cada una; o quedamos cortos o nos pasamos. Otros viajeros, más discretos, van tomando notas y realizando sus reportajes fotográficos para luego trasladarlos a un blog o página más o menos elaborados. Hay algunos realizados con esmero que se convierten en guías para otros viajeros. Pero pocos llegan a la depurada esencia de un libro de viajes.

Hay todo un mundo literario viajero que ha ayudado al lector a moverse por cualquier lugar sin salir del suyo. Nos han permitido correr aventuras que ya no son posibles. Acompañar a héroes legendarios con la "Odisea" de Homero; ser colegas de aventureros que arriesgaron su vida en periplos imposibles como Pigafetta y su "Relación del primer viaje alrededor del mundo"; trazar caminos con grandes reyes y quienes anotaron lo que veían en tierras nuevas para ellos como Laurent Vital y la "Relación del primer viaje de Carlos V a España"; conocer la conquista de tierras nuevas con Bernal Díaz del Castillo y su "Historia verdadera de la conquista de Nueva España"; y sufrir la exploración arriesgada de inmensas extensiones con Alvar Núñez Cabeza de Vaca y sus "Naufragios y comentarios". Así casi hasta el infinito.

Tal vez no las leímos pero todos quisimos sentir las andanzas de Marco Polo hasta las remotas tierras de la China, añoramos recorrer la Ruta de la Seda y los lugares de las campañas de Alejandro Magno; comprender lo que llevó a los Cruzados a Tierra Santa; atravesar el camino de Hernán Cortés; subir a Machu Pichu; detenernos en cada uno de los pueblos del Camino de Santiago. Todo sin olvidar lo que el mundo le debe al atrevimiento de Cristóbal Colón, a las expediciones científicas de Jorge Juan, a la sanitaria gira de Balmis o al "Viaje del Beagle" de Charles Darwin. Elegidos al azar, sin priorizar transcendencia, son ejemplos de lo mucho que podemos leer para viajar, disfrutar y saber. De todo ello hay buenos y grandes libros que contribuyen a comprender y conocer mejor desde hoy el ayer que se muestra en tierras y paraísos cercanos o extraños.

Pero además hay libros de viajes que son más que una guía o una sucesión descriptiva de lugares y de historias con personajes. Si son buenos nos retratarán con palabras los paisajes, sentiremos el miedo a la tempestad, la humedad, el frío, el calor y la sequedad en la garganta; acudirá a nosotros el deseo de quedar o de huir. Hubo y hay auténticos maestros en libros de viajes; de gentes de aquí o de otras latitudes que al final tienen ese denominador común de humanidad compartida. Están en la nómina Mark Twain para irnos al Mississippi, quedarnos con Bruce Chatwin en la Patagonia, volver a Venecia con Jan Morris, conmovernos en Ceilán con Nicolás Bouvier, perdernos en el camino de Jack Kerouac, sumergirnos en los mares del sur con Robert Louis Stevenson, entender por qué Joseph Conrad se sintió en el corazón de las tinieblas cuando conoció el Congo, tal vez convertirnos en libreros ambulantes por Norteamérica con Christopher Morley. Para cada lugar o aventura habrá un buen libro. Aquí entre los nuestros, como todo libro maravilloso es un libro de viajes, podemos sin duda subirnos a Rocinante y recorrer los caminos de don Quijote en la letra maravillosa de Cervantes, más cerca en el tiempo hacer un viaje a la Alcarria con Camilo José Cela; las catedrales y sus secretos nos son descifrados por Julio Llamazares. Y si aún no estamos cansados y queremos emprender un viaje con un compatriota por África, el Ártico, Irlanda o Centroamérica será buena compañía Javier Reverte, aunque Manuel Leguineche nos invite en su camino más corto a dar la vuelta al mundo. Entre todos ellos quedará en el tintero tal vez su favorito. Inclúyalo.

Como somos así de raros, puede darse la paradoja del turista que lleva a un pueblecito "Cinco viajes al infierno" de Martha Gellhorn y lo lee ávidamente dejándose acariciar por las suaves olas del mar y masajear por la arena cálida, mientras el sol dora su cuerpo sintiendo dicha real por la aventura leída y la paz vivida. Pero algo se habrá perdido si no ha visitado la iglesia, la casona o el museo local, si apenas se ha fijado en los barquitos del puerto cercano, no ha subido al cerro en el que hay unas viejas ruinas, ni conoce la historia del pueblo deteniéndose a conversar con los pescadores y campesinos que lo habitan. Viaja por un mundo que le han contado otros. Y bien está porque a menudo un buen libro de viajes nos transporta a escenarios que no conoceremos, donde viviremos hazañas ajenas a nuestro ser. Pero eso no debería impedirnos sino estimularnos a disfrutar de donde estamos, complementando la lectura con la vida, sintiendo la brisa fresca, el calor sofocante o el frío repentino, percibiendo los olores, los sabores y los colores que, bellamente descritos por otros, también son nuestros. Hay que leer para sacarle más jugo a la vida, incluso para vivir la parte que esta nos hurta, pero no para sustituirla. Vivamos y leamos el verano será más verano.

[Miguel Ángel Barroso. "Más de veinte libros de viajes que te harán soñar". Acceso libre; José Saramago. "Viaje a Portugal". Alfaguara]