Un buen libro, muchas veces, nos reengancha con otro mejor. Me ha pasado con "Magallanes & Co.", de la profesora Isabel Soler, experta en literatura de viajes del período renacentista, publicado apenas hace un par de meses por la editorial Acantilado. Sucede que su relato exhaustivo sobre el hombre y la hazaña que cambiaron para siempre el imago mundi me llevaron de nuevo a la biografía escrita el siglo pasado por Stefan Zweig sobre el gran navegante portugués.¡Y qué maravillosa biografía!

Estamos hablando, como saben, de un viaje inverosímil para la época, que sin embargo no verá un desenlace victorioso por más que complete la circunnavegación del globo. La hazaña sí se completa en las páginas, como es natural ficcionalizadas, paso a paso, a lo largo de un recorrido que destaca tanto la fortaleza del carácter del Almirante como su serenidad, previsión, rigor, y terquedad, su prudencia y una fortaleza mental sin fisuras. "Magallanes. El hombre y su gesta" se lee como una novela de aventuras. Fluye, de un episodio a otro, puntuada por los aspectos más destacados del viaje que partió de Sevilla donde lo imposible compitió con lo impensable. El hambre, la sed, los motines y otras rebeliones, la terrible incertidumbre, nada detuvo a aquel marino que comandó la flota y la Historia. Nada podía impedirle demostrar que la tierra era redonda y existía un curso de agua que permitía dar una vuelta completa. Zweig nos conduce tras la estela de un destino extraordinario trazado en la fuerza de la convicción, una de esas genialidades que hacen al hombre capaz de grandes cosas ahora precisamente que lo vemos decidido a las peores. Los testimonios recogidos por Isabel Soler y el poder magistral y evocador de la biografía del escritor vienés son un placer constante que sumerge al lector en la cumbre de una de las monumentales odiseas de la historia. La cruz de esta moneda es una serie de televisión, "Sin límites", de la que pueden prescindir. Deben hacerlo, incluso.