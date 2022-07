Adriana y Miguel Mihura

Si Miguel Mihura, campeón dramaturgo del enredo literario, mantuviera a día de hoy activa “la Cordorniz”, sin duda se vería tentado a narrar en sus páginas el sainete de la sorpresiva dimisión de la hasta ayer plenipotenciaria Adriana Lastra, la asturiana que hasta la fecha escaló más alto la imponente montaña de Ferraz. La comedia podría titularse “El caso de la mujer embarazadita”, en alusión a una de las obras maestras del citado autor.

Sabemos que Adriana saldrá de cuentas en unos meses y que a su edad, sobrepasados los cuarenta, cualquier embarazo es de riesgo. Y que sus desvelos en la sede del partido, tras la estrepitosa pérdida del feudo andaluz, no dan para llevar una preñez tranquila. Todo eso es cierto y hay que desear de corazón a la política riosellana que el proceso le resulte apacible, pues no existe mayor satisfacción que alumbrar un retoño y que cualquier otro empeño no le llega a la maternidad ni a la altura de la uña del dedo gordo del pie izquierdo.

Ocurre que no parece este mihura de las que se echan a un lado por mucho que le pese el bombo, de las que guardan silencioso mutis por el foro en lugar de pedir la baja reglamentaria, como haría toda hija de vecina. En esa dimisión, se quiera reconocer o no, hay tomate. Y no de Orlando.

En los mentideros políticos se cuentan desde hace meses detalles de los desencuentros de la asturiana con Santos Cerdán, el secretario de Organización al que Sánchez puso como contrapeso al poder de la recién dimitida. O sea, que el embarazo de Lastra le ha venido de perlas a todos para ponerle color a la cunita y enterrar una crisis interna dentro de un partido que requería el viraje que ya fue palpable en el reciente debate sobre el estado de la nación. Así que aquí paz y después gloria, que si la tranquilidad y el reposo le convienen a cualquier futura mamá primeriza y veterana, más aún a una sometida desde hace semanas al esquivo de puñales.