Alemania solo ahora se da cuenta de lo que se le viene encima

Sólo ahora parecen darse cuenta los alemanes de lo que se les viene encima por culpa de la guerra de Ucrania y de la contundente respuesta de Rusia a su bloqueo económico por Occidente. El semanario "Der Spiegel" avisa de una situación de emergencia en el país central de Europa si el presidente ruso, Vladimir Putin, sigue cerrando el grifo del gas, a la vez que critica a los partidos de la coalición por seguir aferrados a sus viejos dogmas.

Así, por ejemplo, los liberales se niegan a que se introduzca el límite de velocidad en las autopistas aunque sea por tiempo limitado, lo que permitiría importes ahorros en combustible a más de un millón de vehículos. El canciller Olaf Scholz, por su parte, reconoce que hay que revisarlo todo, pero mantiene el tabú de los socialdemócratas a la fracturación hidráulica y prefiere, como los Verdes, recurrir a Qatar para intentar sustituir al menos parte del gas que deje de enviar Rusia.

El zar del Kremlin tiene a Alemania en un puño, escribe el semanario, que pronostica para el próximo invierno hogares sin calefacción, cierres de empresas y recesión económica. Lo cual debería obligar a los partidos, recomienda "Der Spiegel", a violar viejos tabús: por ejemplo, en el caso de los Verdes y los socialdemócratas, su negativa a prolongar la vida de los tres reactores nucleares aún en funcionamiento.

Los líderes del partido otrora ecopacifista, hoy especialmente beligerante frente a Moscú, han sido capaces de romper un tabú al insistir con vehemencia en el rearme militar alemán y el envío a Ucrania de las armas que reclama su presidente. ¿Por qué no pueden hacer lo mismo, se pregunta el semanario, con la energía atómica? Su negativa a considerar esa posibilidad resulta cuanto menos dogmática, sobre todo después de que los técnicos que supervisan los reactores hayan asegurado que se puede garantizar provisionalmente su seguridad. Los Verdes argumentan que el país no tiene un problema de energía sino de calefacción, y es verdad que los reactores no contribuyen a resolver este último.

Pero, al mismo tiempo, los reactores son responsables de en torno al seis por ciento de la producción de energía del país, con lo que, si siguen funcionando al menos hasta que pase el próximo invierno, quedará más gas para la calefacción de los hogares. Desde el ministerio de Economía, que dirige el verde Robert Habeck, se recomienda el uso de grupos electrógenos de emergencia, y en Berlín se va a suprimir la iluminación nocturna de algunos monumentos como la puerta de Brandemburgo.

"Der Spiegel", muy crítico desde que empezó la guerra de Ucrania con la contemporización con Rusia de los anteriores gobiernos alemanes, tanto socialdemócratas como cristianodemócratas, escribe que esa política es hoy "un campo de ruinas". Y frente a quienes advierten de los peligros de la fracturación hidráulica ("fracking") para el medio ambiente, el semanario señala que hay en Alemania gas de esquisto para decenios y que, dadas las circunstancias, habría que aprovecharlo.

Esta guerra en suelo europeo va a cambiar muchas cosas, y todas por desgracia para peor.