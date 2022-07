Armas de construcción masiva

“Cuando nuestro corazón está repleto de empatía, un fuerte deseo de eliminar el sufrimiento ajeno surge dentro de nosotros” (Matthew Quick)

Vivimos años convulsos, difíciles… Una cruel pandemia lleva más de dos años (y lo que queda) dándonos la lata, un sangriento conflicto bélico se desarrolla en el centro de la vieja Europa en pleno siglo XXI, el cambio climático nos hace padecer olas de calor inimaginables en algunas zonas, se reproducen de continuo grandes crisis económicas…

Sí, pero estos problemas los hacemos más visibles cuando los padecemos los habitantes del llamado "primer mundo", mientras que en otras zonas del planeta, en los países llamados del "tercer mundo", conviven con estos problemas –de forma más intensa– y con otros que se hacen endémicos: hambre, enfermedades, guerras, catástrofes naturales… Pero de ellos hablamos poco, desgraciadamente.

Y hablamos poco de ellos porque hay falta de empatía y voluntad para desterrarlos. ¿Se puede corregir o mitigar todo esto? Que un humilde "escribidor” como yo vaya a dar con la poción mágica y con la receta para hacer de este mundo un mejor lugar para vivir, es una pura utopía, pero… Creo que si anidarán mucho más y mejor en nuestro cerebro esos dos conceptos, la vida sería un poquito mejor. Sí, ante las catástrofes naturales, ante las enfermedades, ante los virus maléficos…, poco podemos hacer… ¿o sí podemos hacer algo?

La empatía es "la capacidad que tiene una persona de ponerse en la piel de la otra persona, de entenderla, de comprenderla, de vivir sus alegrías o sus tristezas…". Si esta idea la metemos en el cerebro de cualquier ser humano, ¿consentiría éste el sufrimiento ajeno? Alguien que inicia un conflicto armado, alguien que ve el hambre en determinadas regiones del planeta, alguien que destruye un paraje natural en beneficio propio, el joven que llega a su casa a altas horas de la madrugada, el funcionario que no atiende adecuadamente al ciudadano, el médico que no se pone en el lugar del paciente que espera su atención, quien maltrata a los animales, el "fanático" futbolero, o el ideológico… ¿ha buscado la empatía con el otro? Si lo hubiera hecho, el mundo caminaría por senderos más llevaderos, con un mayor entendimiento y con menos sufrimiento, que lo habrá, porque el sufrimiento forma parte de la vida, pero seguro que sería mucho menor. ¿Es un "ser humano" quien inicia una guerra o quien dispara a otro ser humano? No; es otra cosa.

¿Y cómo ser empático? Todo es cuestión de voluntad ("la intención o el deseo de hacer algo"), porque "querer" es "poder". Si uno quiere –en cuanto a la actitud hacia los demás–, puede conseguirlo, no todo, pero sí casi todo, porque se pondrá en el lugar del otro, porque querrá y podrá comprender al otro, ponerse en su piel y mirar si con su proceder hará daño o causará algún mal al otro. Por eso, la empatía se alcanza a través de la voluntad, conceptos que abarcan también otros términos, como la solidaridad, la tolerancia, el respeto…

"Yo" soy "Tú", como "Tú" eres "Yo". Sí, estoy convencido: el mundo iría mucho, mucho mejor. Alguien con empatía y con voluntad, ¿puede consentir ver a un niño morir de hambre, ver a un semejante morir por las balas enemigas, ver morir un espacio natural o ver sufrir a una madre, a un semejante? Si lo consiente, no es un ser humano, porque le falta la empatía… y la voluntad para alcanzarla. Son armas que construyen, nunca destruyen, y lo hacen de forma masiva, contagiando a toda la humanidad (¡ojalá ésta fuera la última "pandemia"!).

"Es en nosotros mismos que somos de una forma u otra. Nuestros cuerpos son nuestros jardines, en los cuales nuestras voluntades son sus jardineros" (William Shakespeare)