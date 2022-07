El lobo: motivo de extrañas alegrías

La comparecencia del consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial en relación con el posible control poblacional del lobo como una buena noticia para el sector no deja de ser, bajo mi punto de vista, un motivo de preocupación.

Comencemos por recordar de forma abreviada pero muy próxima a la literalidad lo por el consejero manifestado: "Buenas noticias por los avances de la gestión del lobo (...) después de trabajo de meses y de la visita del Presidente del Gobierno de Asturias al Ministerio, pidiendo que se avalase la propuesta del Gobierno del Principado para poder realizar controles del lobo con garantías jurídicas, se recibió comunicación del Ministerio en la que se asume la propuesta del Principado en cuanto a cuáles deben de ser las garantías y el procedimiento a llevar a cabo para la realización del plan de controles. (...) La previsión es que a lo largo de este mes se pueda aprobar el documento técnico que avale que se puedan hacer controles cuando sea necesario…".

Desde nuestra organización, consideramos fundamental que se haga pública la mencionada comunicación del Ministerio, para el sector ganadero asturiano en particular y para la sociedad asturiana en su conjunto.

Una vez más da la sensación de que los intereses políticos están por encima de los de los ganaderos en este caso y me pregunto el motivo por el cual no se ha dado este paso desde que nuestra organización lo viene reivindicando.

Veamos que me lleva a expresarme en este sentido: la ya famosa y muy controvertida Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas y que incluía al lobo en ese listado, en su disposición adicional primera. Compatibilidad de medidas vigentes. Indica: "Las medidas de extracción y captura de ejemplares que hayan adoptado los órganos competentes de las comunidades autónomas con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden podrán seguir siendo de aplicación, siempre que se ajusten a las condiciones y a las limitaciones previstas en el artículo 61.1.b), c) y d) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y en la Estrategia de conservación y gestión del lobo (Canis lupus) en España prevista en la disposición adicional segunda de esta orden". Además en la disposicion adicional segunda de dicha orden se afirma que "la Estrategia de conservación y gestión del lobo (Canis lupus) en España será aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Dicha aprobación deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2021".

Es decir, el plan del lobo en Asturias sería de aplicación después de aprobarse la estrategia nacional, y entiendo que con las modificaciones que en su caso fuesen necesarias; pero curiosamente el Ministerio elaboró esa estrategia y por acuerdo de, básicamente, las comunidades autónomas del norte de España dicha estrategia fue rechazada. Si el lector tiene interés en recordar esta cuestión revise varios artículos publicados en su día en LA NUEVA ESPAÑA. No entro a valorar si era o no correcta dicha estrategia, lo que sí es más que evidente que sin la misma la Orden TED/980/2021 no se cumple. Eso, señor Consejero, sí es inseguridad jurídica. No avancen en la estrategia con otras componendas o el resultado final no será el que conviene al medio rural asturiano.

En mi opinión el tema de la gestión del lobo es un asunto especialmente sensible que está comprometiendo el futuro de muchas explotaciones ganaderas asturianas y acerca del cual entiendo que usted está banalizando una vez más. No hizo en su momento lo que tenía que hacer, buscó extrañas alianzas para doblegar al Ministerio, no midió el alcance de sus posiciones, paralizó todo aquello que podría significar alguna posible solución y el paso del tiempo no hizo más que agravar la desesperanza y el cabreo de los ganaderos asturianos.