No se olviden de vivir

Se trata de una clásica idea estoica. En el ir y venir de los acontecimientos diarios, anclados en el pasado o presumiendo un futuro siempre lejano, tanto Epicteto (55-135) "No te preocupes por el pasado ni por el futuro, sino de vivir siempre en el presente", como Marco Aurelio (121-180) “No sueñes con las cosas que no tienes, más bien reconoce las bendiciones de las cosas que sí posees”, fueron unos claros exponentes de esta filosofía. Varios siglos más tarde, Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) defendió la idea de vivir siempre en tiempo presente, de disfrutar cada momento de la vida, de buscar la felicidad en cada instante, aunque siempre con una mirada con perspectiva universal, que intentaba acercar al ser humano a las cimas más elevadas de la felicidad. Goethe supo trasladar estas ideas no solo a sus obras sino a su propia vida. En el poema "Elegía de Marienbad", considerada una de sus más famosas composiciones de amor, expone todo su sentimiento de madurez (tenía 74 años) hacia una jovencísima Ulrike von Levetzow, una adolescente de 19 años, que le rechazó en su petición de matrimonio. "Haz como yo; coteja el breve instante, con tu grácil cordura; no apresures, tómalo a punto, dúctil, insinuante, ya que en la acción o en el amar perdures" ("El hombre de cincuenta años; la elegía de Marienbad". Traducción de Rosa Sala. Editorial Alba, Clásicos. Barcelona, 2002).

Vivir cada momento ha representado siempre una máxima que deberíamos tener en cuenta. El presente activo en lugar del pretérito indefinido o del futuro imperfecto, por no hablar de cualquier pluscuamperfecto pasado, o futuro si lo hubiere. El famoso "carpe diem" de las "Odas" de Horacio (65-8 aC), "Mientras hablamos, huye el tiempo envidioso. Vive el día de hoy. Captúralo. No te fíes del incierto mañana", que es una oración matinal de obligado cumplimiento. Vivir cada instante no es siempre una cosa sencilla. Reconozco que el mundo en el que habitamos está sumergido en numerosas pesadillas, algunas de las cuales parecen irresolubles. No obstante, no me cansaré de recordar que la esperanza no es únicamente una virtud teologal, con un enorme contenido religioso fundamentado en la divinidad. Esperar es un verbo transitivo, que en el saber popular español se conjuga con acción: "A Dios rogando y con el mazo dando".

Si sumamos todas las anotaciones diarias que llegan a nuestro "debe" (enfermedades, guerras, crisis económica, calentamiento global, paro, soledad, etcétera), el valor final puede acercarse al infinito. Pero como contesta uno de mis nietos cuando le preguntas cuánto te quiere, la respuesta siempre es, infinito y mucho más. Las fuerzas positivas, entre las que cuento lógicamente a las científico-técnicas, han logrado que la humanidad llegue a obtener imágenes de galaxias situadas a millones de años luz ¿Cómo no van a conseguir que pongamos punto final a nuestras calamidades? Excepto la muerte, que debe abordarse con toda la serenidad necesaria, para todo lo demás debería existir una solución más o menos accesible. No son únicamente las personas que se dedican a la política, por cierto la más noble de las actividades humanas, las que deberían buscarlas. La "cosa pública" es tarea de todos y en cada una de nuestras acciones existe una gota de agua para calmar la sed colectiva. Olvidarse de vivir equivale a empezar el día derrotados. Y quién empieza de esta forma, termina con un fracaso estrepitoso. La moral en la victoria es imprescindible para ganar cualquier contienda y, como soy de naturaleza realista, debo aceptar que la vida tiene mucho de competición.

"Me olvidé de vivir" es una famosísima canción que, en nuestro medio, popularizó Julio Iglesias. Se trata de una composición melódica obra de los músicos franceses Pierre Billon (1947) y Jacques Revaux: "J´ai oublié de vivre" (1940), estrenada en 1977 por el cantante Johnny Hallyday. Posteriormente fue traducida a varios idiomas, pero ha sido nuestro cantante más internacional, quien la ha popularizado en todo el mundo al iniciar o finalizar sus actuaciones con estas palabras: "De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento". Hagamos nuestras estas ideas. Conjuguen el verbo vivir personalmente, cada uno a su manera y en el marco de sus posibilidades, pero siempre con alegría. Paren un instante y suspiren, vacíen el aire de sus pulmones y emprendan de nuevo la marcha. Por encima de todas las adversidades, por muy doloroso y difícil que se muestre cada instante, no nos olvidemos nunca de vivir.