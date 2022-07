La apuesta de Putin

Las naciones suelen interpretar lo que les pasa solo en clave nacional, debido a su propio nacionalismo, al que ofende verse como simple ficha en un tablero; pero esto les impide a veces entender eso mismo que les pasa. Los dos más firmes defensores de dar en Ucrania una batalla a fondo, Johnson y Draghi, ya no están al frente de sus países, han sido víctimas de las reglas de juego propias de la democracia. En la pragmática filosofía política de Putin, la democracia es el mal, pues en ella no es posible un liderazgo lo bastante fuerte, se ofende cada día la respetabilidad del gobernante y es un disolvente de la moral y los valores tradicionales. Su empeño bélico tiene un primer objetivo y pretexto en la reconquista de la Ucrania rusófila, pero su gran enemigo es la Europa de las libertades y el riesgo de contagio que supone. Su apuesta clara es que Europa no sabrá defenderlas.