Fotosíntesis y cambio climático

Los calores del verano no son el entorno mas propicio para tratar de un fenómeno tan complejo y apasionante como es la fotosíntesis y tampoco este es el lugar para entrar en detalles. Se trata de un proceso bioquímico por el que las plantas convierten el dióxido de carbono (CO2) y el agua en hidratos de carbono, desprendiendo oxígeno (O2), en presencia de clorofila y actuando la luz solar como catalizador. Un mecanismo, globalmente sencillo, que mediante la captura del CO2 de la atmósfera y los nutrientes y el agua del suelo, permite el cultivo de vegetales, que sirven de alimento a seres humanos y animales, y el crecimiento de los árboles, que son la materia prima para la construcción, fabricación de muebles y papel y obtención de productos químicos. En resumen, gracias a la fotosíntesis hay vida en la Tierra, ya que proporciona los alimentos necesarios, biomasa vegetal, y oxígeno para respirar. Este proceso lo han realizado las plantas durante millones de años y el oxígeno generado dio lugar a la capa de ozono, que absorbe parcialmente la radiación del sol y hace posible la vida en la Tierra. Mas aún, las plantas fosilizadas son el origen del carbón, clave en el desarrollo de la industria y en el nivel de vida de los pueblos.

Mediante la fotosíntesis la Naturaleza mantiene, hasta donde le es posible, un equilibrio medioambiental y produce una biomasa que contiene hidratos de carbono y polisacáridos. A partir de estos se genera la lignina, el polímero natural mas abundante en el planeta, que da robustez a las plantas. Los árboles se comportan como auténticos paneles solares, que captan energía y la almacenan como un material de múltiples usos. Cada vez se utiliza con mas frecuencia el término "bio-refinería" en la que la materia prima sería la biomasa y que substituiría a las "refinerías" tradicionales, en las que la materia prima es el petróleo.

Cambio climático.

Desde la invención de la máquina de vapor y los diversos medios de automoción el uso de combustibles fósiles ha ido en aumento y por lo tanto las emisiones de CO2 a la atmósfera. Al CO2 emitido se le considera responsable del "cambio climático" (a pesar de que su proporción en la atmósfera es solo del 0,04%). Según la opinión mas generalizada, da lugar a un aumento de temperatura de la atmósfera, que ocasionará un sinfín de calamidades: fusión de los casquetes polares, aumento del nivel del mar, presencia de plagas que arruinarán cosechas, en fin, hambre, desolación y muerte. Si bien el cambio climático ha sido aceptado por muchos científicos, y especialmente por los políticos, en su afán de dirigir a la sociedad por senderos desconocidos, existen también científicos y analistas (A.A.Trevino: "Climate change by the numbers", 2022) que basándose en datos de la radiación neta que llega a la Tierra y en las estadísticas climáticas, llegan a la conclusión de que las causas del cambio climático son mas complejas. No se han considerado otros factores que influyen sobre el clima, así como otras emisiones: vapor de agua, metano (con un efecto invernadero 27 veces mayor que el CO2, y que se libera a la atmósfera en muchos vertederos de basura), óxidos de nitrógeno, y en fin, fenómenos naturales, como las emisiones de las erupciones volcánicas, y otros menos naturales, las emisiones de los incendios forestales.

Como solución al cambio climático se han clausurado centrales térmicas de carbón, centrales nucleares (por los residuos que generan), e incluso centrales de ciclo combinado y de oxi-combustión de carbón, con captura de CO2 (financiadas con elevados fondos europeos), no han llegado a funcionar. Se han penalizado las emisiones de CO2 en la UE, según el mercado de emisiones ETS, que tendrán que aparcarse ante la actual crisis energética, como se ha hecho en la práctica con el proyecto REACH (registro, evaluación y autorización de sustancias químicas), ante el riesgo del cese de actividad, por falta de rentabilidad, de las plantas térmicas e industrias químicas, respectivamente.

La transición de los combustibles fósiles a energías renovables, vehículos eléctricos, y el llamado hidrógeno verde, debería hacerse con mas prudencia y realismo, ya que requerirán grandes inversiones en infraestructuras y en desarrollos tecnológicos, que hoy son inexistentes. El resultado será una energía de elevado coste, que tendrá efectos políticos y económicos muy negativos, sobre todo para los grupos sociales menos favorecidos.

Incendios forestales.

Llegados a esta estación del año, comienza el periodo de los incendios forestales, que destruyen en poco tiempo el trabajo, lento pero constante, de la fotosíntesis, causando pérdidas de vidas humanas, fauna y flora, ganado, viviendas y maquinaria agrícola. Se estima que en la UE se producen anualmente entre 50-70 mil incendios forestales, devastando áreas entre 3-5 mil km2, con pérdidas de millones de euros. España, como en otros datos estadísticos de tragedias, no renuncia a estar a la cabeza de la superficie afectada, que hasta la fecha del presente año supera ya las 80 000 hectáreas (800 km2). En esta ocasión, lo mas socorrido es atribuirlos al cambio climático.

Muchos incendios forestales se deben a actividades humanas inadecuadas, como la quema de rastrojos, una barbacoa descuidada, maquinaria agrícola en funcionamiento con temperaturas extremas, y en fin, en un número elevado de casos se trata de incendios provocados.

Los incendios forestales tienen graves consecuencias económicas y medioambientales. Las pérdidas son irremediables para a la sufrida población agrícola y ganadera, que la conduce a la ruina y al abandono de dichas actividades porque la regeneración del medio, con la erosión provocada, puede llevar décadas. Cuando se produce un incendio forestal, las administraciones prometen raudamente fondos para compensar las pérdidas, que en muchas ocasiones se quedan en lo que el incendio genera: humo.

Es necesario proteger las masas forestales con una gestión que no sea meramente de despacho ecologista. Ha de autorizarse la limpieza de matorrales en los parques forestales, haciéndolos accesibles al pastoreo, trazando cortafuegos, etc. Son trabajos que podrían realizar quienes perciben ayudas sociales, estando en plena forma y sin nada que hacer. Las localidades próximas a esas masas forestales son las que con mayor eficacia podrían evitar los incendios, ya que conocen el terreno y hasta a quienes los provocan.

Y, finalmente, hay que educar a las nuevas generaciones, desde la escuela y en la familia, sobre la importancia del mundo vegetal y como defenderlo y ampliarlo, p.ej. haciendo que cada escolar plantase su árbol en la región en la que vive, hasta conseguir que la superficie repoblada fuese superior a la incendiada. Ese sería un buen dato estadístico y un signo de país civilizado.