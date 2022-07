El fuelle de Pedro Sánchez

Aunque en las filas socialistas el debate sobre el estado de la nación fue motivo de celebración, la opinión pública esperaba una reacción del Presidente ante la trayectoria declinante de su partido y de su gobierno. La noticia llegó con la dimisión de Adriana Lastra, que ha dado pie a cambios en la ejecutiva y en el grupo parlamentario del PSOE. La política asturiana anunció su decisión a través de un escrito sin destinatario, pero que parece dirigido a los afiliados del partido. En el texto, merecedor de un análisis minucioso, trasluce toda una concepción de la militancia. En el corrillo político, sin embargo, la conversación ha girado en torno a la verdadera razón que ha provocado el relevo en la vicesecretaría general del partido.

En su comunicado, Lastra alega la necesidad de reposo y cuidado en su estado actual de embarazo. El dictamen médico es suficiente para justificar su baja. No obstante, hay hechos que inducen a pensar en una causa política para explicar su renuncia. Por encima de todos, que haya decidido al mismo tiempo permanecer en el escaño, lo que se supone que implica una tarea de tanta o más intensidad que la dedicación al partido. Además, han sido sustituidos los portavoces del partido y del grupo socialista del Congreso, que deben coordinarse directamente con quien ocupe en el partido el cargo que ahora deja Lastra. En su discurso al Comité Federal, Pedro Sánchez pidió un mayor esfuerzo en la explicación de las políticas del Gobierno. El líder socialista despidió a Lastra con un agradecimiento lacónico en la reunión de ayer, como ya había hecho días atrás en las redes sociales. Todo indica que la dimisión ha sido acordada. Ni el partido ni el Gobierno resistirían un cisma entre ellos sin ocasionar una doble y grave crisis política.

También ha sido objeto de comentario el procedimiento seguido en los nuevos nombramientos. El artículo 34.4 de los estatutos del PSOE establece que las vacantes que se produzcan en la ejecutiva serán cubiertas a propuesta del Secretario General, ratificada por el Comité Federal, máximo órgano entre congresos del partido. La designación del portavoz parlamentario sí plantea dudas, pues según el reglamento interno del grupo puede ser propuesto por la Comisión Ejecutiva y debe ser elegido por sus miembros.

Las elecciones locales y generales ya están a la vista y Pedro Sánchez trata de centrar a su partido en el objetivo de ganarlas. Evita mirar hacia atrás. Admite vagamente que habrá cometido errores y de poner al país a salvo del sufrimiento que hubiera causado un gobierno de la derecha. En su discurso, la oposición conservadora es vista como un simple obstáculo. Frente a ella y los grandes desafíos, propone más empatía y complicidad con la sociedad española. Pero en su intervención de ayer no mostró esa actitud con sus compañeros de partido. No hizo referencia al resultado de las elecciones andaluzas, ni al funcionamiento de la coalición de gobierno, ni a la evolución de las encuestas, ni siquiera explicó el motivo y la finalidad de los cambios en la dirección del partido, cuya ratificación les solicitaba.

¿Qué hay, pues, de nuevo en el PSOE? Cierto es que el partido procurará mostrar a partir de ahora una apariencia y unas maneras más afables. Pero lo que en el fondo Pedro Sánchez lleva proclamando desde hace semanas es la continuidad del partido y del Gobierno en la línea política conocida. Su propósito al acometer esta renovación consiste en recuperar la confianza perdida entre los votantes de izquierda. Es un ejercicio de supervivencia. Reclama ayuda porque es consciente de que su crédito político está muy disminuido. Desde hace algún tiempo, su discurso es una letanía que ya no dice nada que merezca la atención de los españoles. Su impulso inicial, acertado o no, parece agotado. Otros utilizan la metáfora del rey desnudo. Desde luego, si la respuesta de Pedro Sánchez al estado de ánimo del país es la que ofreció ayer a los dirigentes de su partido, y nada más, no le va a resultar fácil encontrar a alguien dispuesto a seguirle para ir a por todas.