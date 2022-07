"Poppers" y Karl Popper

El laberinto de la causalidad puede producir espejismo. En junio de 1981 Los centros para el control y prevención de enfermedades (CDC) la agencia nacional de salud pública de Estados Unidos, publicó en la hoja epidemiológica semanal que había detectado 5 casos de neumonía por pneumocistis carinii en Los Angeles entre octubre 1980 y mayo 1981. Los 5 eran homosexuales activos, hoy se diría hombres que tienen sexo con hombres (HsH), y no tenían contacto entre ellos. En la nota editorial se advertía que esta infección solo ocurre en inmunodeficientes y se apuntaba hacia “algún aspecto del estilo de vida homosexual o enfermedad adquirida a través del contacto sexual”. Todos ellos padecían también infección por citomegalovirus que produce disfunción inmunitaria. Cuatro meses más tarde, "The Lancet" publicó: "Sarcoma de Kaposis: 8 casos en hombres homosexuales".

Pronto se definió caso y se estableció que se trataba de una enfermedad de transmisión sexual, hoy se diría infección de transmisión sexual (ITS), que también se contagiaba por sangre. La definición de caso del CDC tuvo una repercusión mundial en la identificación y registro de casos.

En mayo de 1983 Luc Montaigner publicó en "Science" que en un paciente con SIDA encontró un virus al que atribuyó la enfermedad. Lo denominaron "virus asociado a linfoadenopatía". Casi un año más tarde Robert C. Gallo, del Instituto Nacional del Cáncer en Bethesda, anunció que la causa del SIDA se encontraba en la familia de virus linfotrópicos de células T humanas y lo bautizó como HTLV-III. No está muy claro si era el que Montaigner le había enviado para estudio o era otro casi idéntico descubierto en su laboratorio.

Se produjo una polémica con acusaciones cruzadas en las que medió el doctor Jonas E. Salk con la autoridad que le daba haber vivido una disputa con el doctor Albert B. Sabin por la paternidad de la primera vacuna contra la polio. Sabin había fabricado una con virus atenuados, de aplicación oral, la que usamos en España, mientras Salk se había inclinado por la de virus inactivados, inyectable, la preferida en EE.UU.

Pero antes de que se certificara, con la autoridad de Gallo, que era una enfermedad viral, surgieron muchas hipótesis. Una de ellas me llamó mucho la atención entonces porque la publicó en "The Lancet", una revista muy seria, y además se especulaba sobre los mecanismo biológicos que sostenían la hipótesis. Se trataba del uso de un vasodilatador para incrementar el placer sexual. En EE.UU. se conoce con el nombre de "poppers" por el sonido que hace el bote al abrirlo. Entonces se inhala el nitrato volátil que produce vasodilatación y relajación de los esfínteres. La asociación entre uso de "poppers" y SIDA era espectacular, sobre todo en HsH y en aquellos que padecían sarcoma de Kaposi, una enfermedad prácticamente restringida a los HsH portadores de VIH. Solo unos meses más tarde se hizo pública la verdadera causa y la hipótesis "poppers" desapareció.

No era la primera vez, ni será la última, que una variable que se correlaciona con un resultado se identifica como causal. En otra ITS, el cáncer de cuello de útero, se encontró que en casi todos los casos había el virus herpes simple. Se pensó que era la causa. Años más tarde se descubrió la verdadera: virus del papiloma humano. Lo que ocurre es que se asocian. En el caso del "poppers" la explicación fue semejante: su uso se asocia a múltiples parejas y prácticas de riesgo. Es posible que la vasodilatación del territorio vascular ano-rectal facilite la absorción de las partículas víricas. Podría ser también un cofactor.

Durante años lo consideré un buen ejemplo de error causal. Establecer causalidad en biología es muy difícil porque raramente existe una causa necesaria y suficiente. Vivimos en un mundo probabilístico: asociaciones estadísticamente significativas que deben estar libres de sesgos y confusores. Estos son factores que explican la asociación y que se asocian a esa hipotética causa. Ejemplos son el "poppers" confundido por el VIH o herpes simple por papiloma virus. Otros criterios son que la causa preceda al efecto, que el hallazgo sea consistente a través del tiempo y las sociedades y que sea coherente con el estado del saber. Por eso era tan importante demostrar cómo el "poppers" producía SIDA. Una hipótesis, con vaga confirmación en estudios de animales y en humanos, es que el uso prolongado e intenso de nitratos se asocia a un descenso de la inmunidad que facilita la aparición del sarcoma de Kaposi.

Karl Popper prefería la deducción: se parte de una hipótesis que se somete al banco de pruebas, cuánto más exigente mejor. No se fía de la confirmación. Decir que los cisnes son blancos porque cada vez que se avista uno se corrobora, es solo una verdad pasajera: basta un cisne negro para que se desmorone esa verdad. En las asociaciones probabilísticas no se puede falsear la asociación: que un no fumador tenga cáncer de pulmón o que un fumador no lo tenga, no rechaza que el tabaco sea causa de este cáncer. En el caso del "poppers", no es una falsación popperiana sino el desvelamiento de lo que básicamente es una confusión, aunque pueda también tener un papel facilitador de la infección.