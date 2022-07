Oviedo está de enhorabuena. El Ministerio de Defensa devolverá a la ciudad los 120.000 metros cuadrados que ocupa la abandonada fábrica de armas de La Vega. El acuerdo a tres bandas firmado el viernes en Madrid por la ministra Margarita Robles con el presidente del Principado y el alcalde ovetense supone el inicio de la mayor operación urbanística de la última década en la capital asturiana, pero sobre todo evidencia en qué medida el diálogo constructivo permite obtener réditos cuantiosos en beneficio de la ciudadanía. Ahora solo hay que esperar plazos razonables e impulso presupuestario. Se trata de convertir La Vega en un gran polo tecnológico y empresarial en un entorno con espacios de usos culturales junto a una gran zona verde de 25.000 metros cuadrados y un millar de nuevas viviendas.

No se puede entender el histórico acuerdo rubricado el viernes para La Vega sin reconocer que valores como el entendimiento y el consenso han resultado esenciales para alcanzar un anhelo largamente demandado por la mayoría de los ovetenses. Una actuación que no solo moderniza y revaloriza uno de los accesos a la ciudad más transitados sino que también resuelve la pata que quedaba pendiente para completar la configuración definitiva del bulevar de Santullano, alejando el tráfico de la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados hasta casi un centenar de metros.

La política, desde el ámbito local al internacional, consiste en la organización racional de la convivencia sobre la base del bien común. Procurar ese bien obliga a los mandatarios a aparcar intereses partidistas. En numerosas ocasiones, y Asturias no ha sido, por desgracia, ajena a esa lamentable práctica, los partidos anteponen el beneficio de las propias siglas a la consecución del bienestar de los ciudadanos. El acuerdo de La Vega, que alcanzará su culmen cuando el protocolo ahora firmado dé paso al convenio de ejecución, fijado para el primer trimestre del año que viene, puede definirse como el triunfo de la buena política, aquella que reconoce que el diálogo entre interlocutores dispares puede convertirse en un arma de construcción masiva.

No es cuestión baladí que el concierto favorable entre tres administraciones de distinto signo político –socialistas la estatal y la autonómica, del PP y Cs la municipal– se haya conseguido merced al talante de sus titulares. Todos han sabido ceder en sus posiciones iniciales durante el tira y afloja de unas negociaciones que en algunos momentos resultaron difíciles por el interés de Defensa en obtener beneficio económico de la reversión de los terrenos, lo que obliga a construir un millar de viviendas para compensar al Ministerio propietario del suelo. La buena relación personal entre el presidente de Asturias, Adrián Barbón, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y la sintonía mantenida en torno a este asunto por sus segundos de a bordo, el vicepresidente, Juan Cofiño, y el primer teniente de Alcaldía, Ignacio Cuesta, han sido claves para desatascar un convenio que no se pudo o no se supo sacar adelante durante el anterior mandato local y que ahora por fin empieza a tomar forma.

Desde ese punto de vista, merece también la pena destacar la reciente visita de la ministra Teresa Ribera, responsable del departamento del que en mayor medida dependen en la actualidad sístole y diástole del corazón industrial del Principado, cuyo latido se ve aquejado de fuertes tensiones. La titular de la cartera para la Transición Ecológica, cuya presencia se venía demorando, quizá por temor a un mal recibimiento que a la postre resultó infundado, recibió información de primera mano sobre las preocupaciones de la región y admitió incluso algunos de los argumentos locales, en un acercamiento razonable a las demandas de la empresa electrointensiva, la más afectada por la descarbonización. Que Ribera convenga en una entrevista en exclusiva a este periódico que sería "una enorme injusticia histórica que Asturias pierda con la transición energética" es un paso adelante en un proceso que se antoja largo y que obligará a compromisos efectivos del Gobierno a partir del entendimiento entre las partes. Conocerse y reconocerse conforman la base previa indispensable para la solución de los problemas. Ahora Teresa Ribera conoce "in situ" la situación de esta tierra, y los agentes sociales reconocen que la puerta para dialogar con la ministra por cuya mano pasa buena parte del futuro ha quedado abierta.

François Perroux, uno de los más prestigiosos economistas del pasado siglo, definió el diálogo como "la búsqueda en común, mediante visiones contradictorias, de una proposición que se considera verdadera por dos interlocutores que aceptan criterios compatibles de verdad y justicia". Esos criterios, que han servido para avanzar en un asunto de relevancia regional como es la devolución a Oviedo de los terrenos de la fábrica de armas, habrá que aplicarlos a otras actuaciones pendientes que exigen también buenas dosis de entendimiento y consenso, como el plan de vías de Gijón y el de baterías en Avilés. Deponer los egos, las pretensiones partidistas y los sectarismos ideológicos son premisas de obligado cumplimiento para el triunfo de la buena política. Justo lo que ha ocurrido, y es digno de aplauso, para desatascar por fin la recuperación de La Vega.