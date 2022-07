Asturias sigue al lado del pueblo saharaui

"Vacaciones en paz", el programa de acogida para los niños de los campamentos de refugiados de Tinduf, en el sur de Argelia, lleva más de 40 años creando vínculos entre las familias saharauis y españolas. Su origen se remonta a mediados de los años 70. Ya en 1976, prácticamente desde el inicio de la guerra en el Sahara Occidental, se organizaron en los campamentos colonias de verano para los niños en la costa argelina, para alejarlos de los rigores de un desierto en el que las temperaturas en esa estación llegan a los 50 grados y donde no hay agua potable ni servicios médicos, por no hablar de otras comodidades. En 1979, el PCE y el Frente Polisario empezaron a colaborar para traer niños a España. Los cien primeros llegaron a Andalucía, Valencia y Cataluña y, ya en los años 80, ante el buen resultado de la experiencia, nace, tal y como ha llegado hasta hoy, el programa “Vacaciones en paz”.

Por Asturias han pasado a lo largo de las últimas décadas miles de niños saharauis. Hubo años en los que viajaron a Asturias más de 300. Toda esa corriente de solidaridad quedó en suspenso con la epidemia de covid, de la que no se libraron en los campamentos y donde se afrontó con la resignación con la que la población lleva encarando las muchas adversidades de un éxodo que ya va camino de los 50 años.

“Vacaciones en paz” surgió de una voluntad solidaria y altruista. Es un programa sostenido por la sociedad civil, aunque cuenta con algunas subvenciones y ayudas de las instituciones públicas, y que, en todos estos años y salvada la excepcional situación del covid, nunca ha fallado al pueblo saharaui. Se trata de familias que ayudan a otras familias y entre las que, si todo va bien, se establecen lazos estrechos de cariño y de generosidad mutua, porque en el intercambio todos ganan.

Hay además, y eso no se puede obviar, una intencionalidad política. Sin la visita de los niños saharauis durante los veranos, poco o nada se hablaría del complejo y largo conflicto en el Sahara Occidental, del que España es responsable, mal que le pese, como antigua potencia colonizadora y que a estas alturas sigue sin resolverse. La del Sahara Occidental es la última descolonización pendiente.

Yo conocí hace años el programa “Vacaciones en paz”, en 2015 empecé a colaborar con él, acogí a un niño y ahora llega a casa su sobrina. Entre ambos, recibimos la visita de otra pequeña saharaui. Es bastante habitual que la familiaridad que se establece entre un lado y otro derive en acogimientos sucesivos, muy a menudo las familias reciben en sus casas a un hermano tras otro.

Estoy feliz por la llegada este verano a mi casa de Jadya, como se llama mi pequeña invitada. Tras muchas complicaciones para reiniciar el programa, que estuvo en el aire hasta el último momento y que ha requerido de una espera paciente ante continuos cambios y retrasos, están aquí. Pero si he de ser sincera, me hubiera gustado que viajara a España de otra manera, que no tuviera que salir escapando de una guerra, reavivada hace un par de años y que se está cobrando bajas a los dos lados del muro que separa los territorios liberados y Marruecos. Quisiera que fuera libre y que tuviera la posibilidad de forjarse un futuro en paz, junto a su gente, sin necesidad de recurrir a la solidaridad ajena.

Mientras eso suceda, mientras los políticos y las autoridades responsables de velar por el bienestar de los ciudadanos no asuman su deber, las familias españolas, y las asturianas especialmente, han decidido mantener su compromiso con un pueblo con el que se sienten en deuda de la única manera que pueden hacerlo y de la mejor manera que saben.