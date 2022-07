Los héroes del súper

Ahora que las losas se están poniendo cada vez más pesadas conviene tomar distancias y dejar claras ciertas percepciones y prioridades. Por ejemplo, ya es hora de restar importancia a las cada vez mas plúmbeas andanzas de los superhéroes y superheroínas de la pantalla grande (en tamaño, cada vez más canija en interés y calidad) y aumentar el prestigio de quienes pelean a diario para mantener la nevera en niveles aceptables sin perder la vida en el intento, sin destruir ciudades enteras, sin vestir ropajes extravagantes y, sobre todo, sin derroches de superpoderes.

El mérito no está en acabar con los supervillanos cuando puedes volar, cruzar ciudades disparando telarañas, protegerte de las balas con escudos, machacar lo que se ponga por delante y por detrás con un martillo indestructible o fabricar trajes invulnerables. El mérito real está en entrar en un centro comercial y salir lo menos magullado posible en asuntos de cartera al entrar en combate con los precios de la ropa, los libros del cole y la alimentación. Hay que recurrir a labores de exploración para recorrer los pasillos en busca de productos que no sean ofensivamente malos y cumplan su función sin alardes ni extravagancias. Hay que comparar, leer el etiquetado para que no vendan gato por liebre, decidir si se necesita lo que tienes en las manos o si es una tentación banal que no te puedes permitir ahora, hacer números mentalmente, protegerte contra los carros de sirena de unos lugares planificados astutamente por profesionales del engatusamiento para que tu mirada vaya hacia las estanterías donde te espera todo lo que no te hace falta.

En el súper se dan las batallas más decisivas en la guerra cotidiana, que libran quienes no pueden librarse de ella con una realidad más amable en el metaverso de la supervivencia.