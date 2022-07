Escolio a una gran frase de Boris

En una entrevista de hace días en el diario "El Mundo", Boris Izaguirre tiene ocasión de desplegar su proverbial inteligencia y análisis certero, disimulados muchas veces bajo la exuberancia de la pluma. Ofrece recetas impagables para la vida: "No hay que tener tanto respeto al respeto". Emite juicios que dan justo en la diana, como cuando explica por qué prefiere a doña Letizia a Díaz Ayuso: "Siempre Letizia: ella sí ha tenido que hacer alta política con su familia política". Según Boris, el peor defecto de los españoles es que no se vengan arriba, teniendo la mejor comida, el mejor clima, el mejor amor, y luego dicta la sentencia definitiva que justifica esta recensión: "Todo el mundo quiere ser español menos los españoles". Como la contención no es virtud de Boris, no entenderá esto: cuando los españoles se vienen arriba la leche hierve, se derrama y lo deja todo perdido.