Paco Cabal, un fiel servidor público

Ayer se nos fue Paco. Discretamente, como le gustaba hacer las cosas.

Francisco Cabal Cimadevilla, Paco Cabal para amigos, conocidos y saludados que diría Joaquín Luna, fue un buen profesional de la banca, un exitoso entrenador de equipos asturianos de fútbol y un reconocido comercial de prensa, comunicación y publicidad. También un fiel servidor público en la Delegación del Gobierno de España en Asturias, su último destino profesional. Después, en 2008, le llegó el tiempo de una merecida jubilación. Una enfermedad traicionera, lamentablemente, no le permitió disfrutarla como se merecía.

Pero vayamos a lo importante. Paco se despidió dejando mujer, siete hijos y once nietos: con la conciencia tranquila respecto a nuestros problemas demográficos. Y con una vida profesional intensa y fructífera. Cómo bancario durante un cuarto de siglo, etapa que inició en el Banco Ibérico. Como agente comercial y de comunicación, durante tres lustros, en importantes empresas de información y publicidad. Muchos trabajadores de "La Voz de Asturias" en papel todavía le recuerdan con afecto.

Sus últimos cuatro años en activo fueron al frente de la secretaría particular de la Delegación del Gobierno, constituyendo para mí un apoyo humano y laboral que siempre agradeceré por su competencia, discreción y templanza. Me aconsejaba cuando se lo requería. Conseguía contactar con las personas más diversas para organizar encuentros reservados. Me tranquilizaba en los momentos de tensión, que no fueron pocos. Y, en más de una ocasión, me hizo el nudo de la corbata, un misterio para mí que, a día de hoy, no soy capaz aún de solventar con la dignidad debida.

Compaginó muchas de sus anteriores ocupaciones con su pasión por el fútbol. Fue un entrenador de referencia en distintos equipos asturianos. Estoy seguro de que muchos de los jugadores que dirigió en Lugones, Luarca, Salas o Grado le recordarán hoy por buen táctico, su empatía y su manejo, con mucha mano izquierda, de los vestuarios. De todo ello hablamos largamente en animadas conversaciones los años que trabajamos juntos.

Del Lugones le quedaron recuerdos deportivos gratos y la comodidad de la cercanía a su domicilio.

De Luarca la satisfacción de haber entrenado al gran Herrera, uno de los jugadores más grandes de la historia del club, que acabaría jugando en el Real Oviedo.

De Salas. las animadas cenas de truchas al finalizar los entrenamientos junto con jóvenes jugadores como Toni Fidalgo –campeón juvenil de España en el Ensidesa–, de Castro, Quini, Megido y Valdés, y algún otro veterano que sobrepasaba la treintena.

De Grado, el orgullo de haber conseguido subir al Mosconia, por primera vez, a tercera división, aunque le quedó el regustillo de no haber tenido a sus órdenes a dos jugadores que posteriormente triunfaron en el sindicalismo y la política asturiana: Emilio Huerta, "El Triqui", veloz atacante por la derecha, y a Isidro Fernández Rozada, habilidoso delantero por la izquierda. En eso envidiaba a otro emblemático entrenador asturiano, Pichi Aves, quien fue mi suegro y entrenador de ambos en el Oviedo y en la villa moscona,

Todavía le quedó tiempo para presidir dos años la Federacion de Baloncesto del Principado de Asturias, colaborar con la Asamblea de Cruz Roja de Oviedo y ser un perseverante y laborioso militante socialista.

Vivimos juntos momentos intensos y difíciles en la Delegación del Gobierno. De todos ellos, los más duros, humana e institucionalmente, fueron los funerales por miembros de nuestro ejército y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Hoy, en la hora de su despedida, es obligado para mi ofrecerle el mismo homenaje que a ellos les tributamos.

Por haber sido, también él, un fiel servidor público.

Francisco Cabal Cimadevilla falleció ayer en Oviedo a los 78 años de edad. Casado con María Ángela Menéndez Menéndez Martínez, deja siete hijos y once nietos. Sus restos mortales serán incinerados hoy, viernes día 29 de julio, a las 18.45 horas en el Tanatorio Los Arenales de Oviedo.