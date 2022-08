Hay dos frases que reflejan a la perfección el estado de la nación política española: "Lo que hicieron fue simplemente agilizar unos trámites para que el dinero de los ERE llegara mucho mejor, más fácil y más eficazmente a las empresas y a las personas que lo necesitaban"; y "al PSOE le toca tomar decisiones y depurar responsabilidades en las filas de su partido". Las dos frases son reacciones a la sentencia del Tribunal Supremo del 27 de julio ratificando las condenas impuestas a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y 12 altos cargos por el fraude (prevaricación y malversación) de los EREs (expedientes de regulación de empleo).

La primera frase corresponde al portavoz del PSOE Patxi López justificando así el fraude en la gestión de fondos públicos durante una década beneficiando a empresas y empleados amigos del PSOE andaluz. Algunas empresas habían sido creadas para cobrar estas ayudas sin haber pasado por ningún ERE y muchos empleados no pertenecían a las plantillas supuestamente afectadas por un ERE. Numerosos intermediarios y consultoras como algunos despachos de UGT y CC OO formaban parte de este tramado. 1.300 mill. de euros es el coste total de este programa fraudulenta al margen de cualquier control administrativo establecido.

La frase de Patxi López indica dos prácticas habituales de los gobiernos del PSOE desde su llegada al poder con Felipe González al principio de los años ochenta y desarrolladas con particular detalle en su principal feudo de poder Andalucía. La primera consiste en un sistema de ayudas públicas para garantizar un voto cautivo. Los prejubilados, financiados con falsos ERE de empresas ficticias o de empresas donde nunca habían trabajado, saben a quien se lo deben y a quien deben de votar. Este sistema ya habían practicado durante décadas con el Plan de Empleo Rural (PER), donde los alcaldes firmaban jornadas de trabajo ficticias para facilitar el derecho al subsidio de desempleo para los trabajadores del campo andaluz. Todo esto forma parte de una densa y amplia red de corruptela socialista de reparto de fondos públicos, muchos de estos de origen europeo, para ayuntamientos, sindicatos, ONG, fundaciones, asociaciones afines, entidades de formación, etc., para así garantizar votos cautivos y la permanencia en el poder.

La segunda práctica revela que en 36 años de gobierno el PSOE no ha sido capaz de implementar una gestión eficaz para que las ayudas públicas lleguen a las empresas y personas necesitadas, es decir, el dinero público o sirve para las prácticas corruptas o queda atascada en una burocracia ineficaz. Esta burocracia característica de todas las administraciones representa un conjunto de poderes fácticos de defender sus privilegios y de deteriorar los servicios públicos dejando las políticas sociales sin el mecanismo necesario para su implementación.

La segunda de las frases iniciales corresponde al nuevo presidente del PP Alberto Núñez Feijóo y supera a la primera todavía en términos de desfachatez. Si Feijóo aplicara su recomendación de depurar responsabilidades en las filas de su propio partido en los casos Gürtel, Púnica, Kitchen, Naseiro, Boadilla, Azud etc. se quedaría sin partido, un partido de tramas corruptas entrelazadas para enriquecer cientos de cargos, amigos, familiares, intermediarios, empresas, agencias y financiar ilegalmente al partido durante décadas. Todo esto había sido coordinado desde la propia cúpula del partido implicando a todos los gobiernos autonómicos del PP. Muy pocos han sido los imputados como Bárcenas, Rato o Villarejo mientras cientos de responsables implicados con Aznar, Rajoy, Álvarez Cascos, María Dolores de Cospedal y Esperanza Aguirre en la cabeza siguen impunes y apreciados por su partido.

Los dos representantes de los dos principales partidos políticos del país confirman con sus declaraciones el estado lamentable de la política española donde no existe ni honradez ni responsabilidad, donde funcionan los fondos reservados, las tramas corruptas, las cajas B y la gestión fraudulenta saqueando los fondos públicos mientras las políticas sociales y democráticas tan necesarias y urgentes carecen de recursos y medios para su implementación.