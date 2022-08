Fuera corbatas

Algunas de las medidas del Gobierno nos los ponen de corbata. El gremio de fabricantes de corbatas parece ser el único gremio español que no protesta por nada. Tienen un nudo en el cuello. La corbata ya estaba bastante proscrita y algo en desuso y ahora la culpabilizamos del calor.

–Oiga, que lo que da calor es la chaqueta.

A un joven le das una corbata y no sabe qué hacer con ella. Se la das a Gómez de la Serna y hace una greguería. Se la das a Sánchez y no se la pone. Yo se la doy a mi mujer, que es la que sabe hacer el nudo. La corbata pasó de ser casi obligatoria a usarse en las bodas. Sobre todo si era la tuya. Hoy llevan corbata los dependientes de grandes almacenes, los ejecutivos, los guardaespaldas y los muy monárquicos, que se la ponen verde. Como Sánchez no recomienda su uso, se espera que en otoño (ahora hace mucho calor) el corbatismo torne en un símbolo de oposición al Gobierno. A lo mejor entonces se la ponen hasta los de Podemos, que con tal de discrepar de Sánchez cualquier día se ponen pajarita. A lo mejor un buen día va usted con corbata por la calle y le gritan sanchista.

Hay que hacer todo lo posible por ahorrar energía, así que ya el hecho de no intentar hacer el nudo nos deja más descansados, con más brío y energía. Podría ser una energía eólica, ya que ahorramos los aspavientos de desesperación cuando el nudo deseado no sale ni a la de tres. Cuatro.

Fueron a por las corbatas y no dijimos nada; luego irán a por las bufandas y tampoco diremos nada. Cuando vengan a por las camisas de manga larga será tarde. Hay que abrir el armario y mirar con compasión a esa corbata que nos dio suerte en una entrevista de trabajo, en una cita amorosa o en un examen, si es que alguien hace un examen en corbata. Dice el Gobierno que hay que quitarse la corbata, bajar el aire acondicionado y apagar las luces: cualquiera diría que nos está invitando a una fiesta de pijamas. Que por cierto, también dan muchísimo calor.