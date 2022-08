Ven a Santiago

Con la arribada del mes de agosto al calendario comienza la cuenta atrás del verano. Las administraciones públicas, que ya adolecían de un paso cansino en la tramitación de los asuntos que le son propios, prácticamente se ha parado; muchos negocios cerraron o aprovechan para dar vacaciones a sus empleados; en las oficinas de apuestas del Estado empiezan a colocar carteles anunciando la Lotería de Navidad. (Prospera la creencia de que los premios pueden caer en los lugares que visitamos durante nuestros días de ocio y alternativamente en los lugares donde se produjeron trágicos accidentes, incendios o crímenes horrorosos) Las supersticiones tienen tal fuerza que hay establecimientos, como Doña Manolita en Madrid o La Bruja de Sort en Lleida, en los que siempre toca algo dado el altísimo número de decimos que allí se despachan. En la ciudad donde yo nací se dio el caso extraordinario de que el Gordo de Navidad le tocase a un financiero que además de ser el dueño de la banca regional, de los astilleros, de los tranvías y de incontables empresas y negocios, era también amigo del dictador que ocupaba la jefatura del Estado. Al menos eso es lo que se daba por cierto al no aparecer ningún beneficiado con el premio. Comprar el numero entero y luego esperar tranquilamente a que los niños de San Ildefonso lo saquen del Bombo dando gritos de alegría es una excentricidad que solo un multimillonario con poderosas influencias puede permitirse. En aquel tiempo, circuló el rumor de que el dinero del premio había servido para tapar un agujero económico sin dejar rastro. Al fin y al cabo era un dinero caído del cielo, como lo son todos los que dependen del azar. Aunque nos consta que el azar también admite ayudas e indicaciones. Este año, agosto, que era tradicionalmente un mes homicida llegó precedido de una pandemia de coronavirus que obligó a la gente a recluirse en su domicilio durante tres meses; de una erupción volcánica en la isla de la Palma que obligó a abandonar casas y cultivos ante el avance imparable de ríos de lava; de una "pertinaz sequía" como la que describió el general Franco para justificar la construcción de numerosos pantanos (Paco el Rana, le llamaba la oposición clandestina por su afición a ir saltando ir de un pantano a otro); de la crisis económica; de la transición energética; del sorprendente y vergonzoso cambio de postura respecto del Sahara Occidental, asumiendo las tesis de Marruecos y, se adivina, de Estados Unidos, que en una etapa anterior entregó a Washington los importantísimos yacimientos de fosfatos, el rico banco pesquero sahariano donde faenaba la flota pesquera española; de las reservas de gas y petróleo y de tantas cosas más. Únase a ello los efectos de la Guerra de Ucrania que está contribuyendo a emponzoñar las relaciones internacionales y tendremos a la vista un panorama muy poco apetecible. Lejos queda ya la adaptación de la película "La casa de té de la luna de agosto" que dirigió Daniel Mann e interpretaron en los principales papeles Marlon Brando, Glen Ford, y Machiko Kio. La obra tenía el objetivo de dar una visión poética y humorística de la ocupación por Estados Unidos del derrotado País del Sol Naciente después del lanzamiento de dos bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki.

Es una invitación musical que cantan y bailan más de 12 mil jóvenes europeos que, caminado por once rutas distintas, han peregrinado a Santiago. La música de "Ven a Santiago" tiene sones de muñeira y es pegadiza, engancha. La compuso un gallego famoso de Gondomar, Rubén de Lis, que él mismo se denomina "el Guitarrista de Dios" porque además de la música comercial, pretende dar testimonio vivo con su música del amor de Dios, y se define como "cristiano, compositor, músico versátil, guitarrista y escritor musical". No son muchos los cantautores que pueden ser clasificados con el epígrafe de cristiano por sus composiciones, aunque la música clásica religiosa alcanza niveles de sublime. Rubén es veterano en el oficio, lleva ya veintisiete años de carrera artística y musical y vive transitando en España, Brasil y EE UU. Me llama la atención su objetivo cuando compone en clave religiosa: vivir la vida sobrenatural de la forma más natural posible. Para ello estamos creados. La belleza, el amor, la bondad, la caridad y solidaridad, incluso el perdón, es lo que nos llena y nos hace felices.

En los tiempos recios, en lenguaje teresiano, que vivimos en el continente europeo, no deja de ser un hito el reunir a esos más de doce miles de jóvenes y ver con qué alegría y espontaneidad manifiestan su fe y sus valores religiosos. Estamos necesitados de estos signos de esperanza en esta Europa envejecida y olvidadiza de las raíces de su pasado. A la Iglesia le está costando encontrar formas nuevas para anunciar y expresar su fe. En ello anda el papa Francisco con sus periferias y hospitales de campaña, su lenguaje claro y cercano y su testimonio de vida transparente. Que la fe es humanidad, libertad, dignidad se sigue viendo y palpando en los regímenes totalitarios. A la vista están Nicaragua, Venezuela... y otros muchos países en los que la iglesia es la única voz que se alza.

Para esta peregrinación se ha invitado a cantantes para conciertos, se ofrecen talleres de múltiples actividades formativas, entre ellas periodismo, radio y tv para colaborar en evangelización y hay una, llamada "Ágora", que es un espacio de dialogo personal de los jóvenes peregrinos con los obispos, donde pueden expresarles con libertad y espontaneidad sus opiniones, vivencias, dificultades, iniciativas... para una iglesia más abierta y donde ellos puedan sentirse reconocidos y colaborar. Ocasión piripintada para que ellos también puedan "catequizar" a los obispos. A ver si los convencen. La iglesia española está necesitada de creatividad, entusiasmo (la pandemia deja secuelas) y oxígeno juvenil.