¡Cómo se complica el estío!

En el servicio militar, los asturianos de mi generación, decíamos que Asturias era España y el resto tierra conquistada. Era una afirmación entre infantil, desafiante sin intención de enfrentamiento y una forma de diversión en el tedio por las tardes en el hogar del soldado, una simulación de bar oscuro, desangelado y un poco tétrico.

Hoy, trasladando esta geografía a la realidad climática de España, tiene su simbolismo, su diferenciación y muestra un alivio agradecido por naturales y visitantes. De las diecisiete comunidades autónomas, podríamos decir, que, salvo las cantábricas, el resto se cuece en el bochorno. Tener unas temperaturas entre 20 y 25 en la costa y 19 y 33 en el interior de la región es un privilegio. Aquí nadie habla de regulación de temperaturas por medios artificiales ni de máximas ni de mínimas: Que si el aire acondicionado hasta los 27 grados, o para el invierno un tope de 19, que se ha convertido en el culebrón del verano, mientras el Gobierno discute con la oposición por un quítame o ponme un grado aquí y réstame otro allá. Que es como cuando la gente, la pudiente, se hacía los trajes a medida, y el sastre preguntaba a los caballeros para qué lado cargaba, es decir, donde colocaba los genitales, para dejar un poco de taleguilla torera en ese sitio, mientras le metía entre las piernas una suerte de cinta métrica que tenía un extremo con un triangulo de plástico que colocaba en la entrepierna para medir la longitud de las extremidades inferiores.

Dicho esto, volvemos al decreto del ahorro energético, cuyo paquete (con perdón) le tocó a la sufrida ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que debe estar pensando todavía qué diablos significa esto de la transición ecológica, pues lo mismo que el resto de ciudadanos estará pensando que los grados se han convertido en el pan nuestro de cada día, que fue causa de la caída de gobiernos en algunas latitudes del norte de África, y aquí puede suceder lo mismo, porque el verano obnubila la mente y achicharra la razón. Mientras en la poética Andalucía hablan de la caló, en el País Vasco esgrimen la diferenciación (qué raro), y en las oficinas atienden más al aparato del aire acondicionado que a la pantalla del ordenador. Porque no solo es para el verano la cosa, como las bicicletas de Fernando Fernán Gómez, sino que es en adelante, por lo menos a un año vista, o hasta que la temperatura suba y suba y se acabe el mundo, y con ello los problemas hasta para Putin, los chinos y demás convivientes sobre la tierra. Que me recuerda a aquellas viñetas del TBO donde los exploradores, provistos de salacoc para el tórrido sol africano, se bañaban (es una broma) en una gigantesca cacerola mientras los negritos antropófagos se frotaban las lanzas ante el menú de los rollizos viajeros.

Esta regulación climática gubernamental no afecta a los particulares, pero sí a su conciencia. Porque ven cómo una parte de España se hornea tras el abanico, la otra se deleita en las playas cantábricas, sin olvidar la hostelería. España es un país donde sus ciudadanos pasan media vida en los bares, sin abandonar sus obligaciones laborales y familiares, por supuesto. Por eso los propietarios también están afectados por el decreto y no saben de qué manera estará la parroquia más cómoda, porque el consumidor busca el fresquito de los locales, y éstos no pueden satisfacer al cliente porque el decreto es el decreto. Mientras Gijón estrena Feria de Muestras después de la pandemia, se supone que con más sombra y suficientes bancos en sus pasillos, y con los salones a su temperatura obligatoria, todos esos que llamábamos de la tierra conquistada, o una buena parte de ellos, disfrutan de los variados expositores, de las noches fresquitas astures para poder bien dormir, de las playas algunas veces sin sol y de los eventos variados del agosto regional. Claro que el mundo no se puede parar, y mucha gente sigue en sus puestos de trabajo. El tercer carril de la llamada Y del triángulo Oviedo Gijón Avilés languidece con obreros atrincherados tras los muros protectores bajo el sol y los humos de la densidad del tráfico a paso lento, los servicios públicos atienden a los turistas en las oficinas, la policía anda de un lugar a otro en las noches de excesos y callejones. De momento el agua no se raciona en casi ningún lugar de Asturias; no obstante, no olvidemos que hay docenas de fuentes naturales en toda la región que provienen de acuíferos de las montañas que aportan, y se pierde en los ríos, alrededor de 90 litros a la hora. Si un domicilio consume 4 metros cúbicos al mes, es decir, 4.000 litros, es fácil echar las cuentas de las pérdidas de agua potable que los turistas desconocen, porque ahora es obligación del hostelero servir un vaso de agua a quien la pide, aunque se da el caso de que se presentan varias docenas de excursionistas que quieren el vaso y una piedrita de hielo, porfa. Y ahí está el problema. El hielo requiere corriente eléctrica para su fabricación, y la luz escasea y su precio por las nubes. ¿Vas a regalar el agua con el hielo? O la ofreces a temperatura ambiente. Siempre te queda la solución de tomar una cañita, pero pagándola, claro. Cómo se complica el estío.