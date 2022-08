Moscas en pie de guerra

¿Qué está pasando con las moscas? Llevaba tiempo pensando y comentando solo por lo bajini que no era normal el acoso al que ahora nos puede someter una simple mosca en casa, lo confianzudas y pegajosas que se ponen, como si espantarlas no bastara, e incluso la mayor dificultad para abatirlas (que atribuía yo a la natural pérdida de reflejos propia de la edad), cuando escucho a persona conocida y de manifiesto equilibrio mental quejarse de los mordiscos que ahora pegan. Así que, me digo, no era simple impresión mía, fruto del inveterado afán de ver signos de cosas por todas partes y de la vecindad con el desvarío propia de cualquier escritor, sino un hecho constatable. Que en cambio nada de ello se constate por los sensores de la ciencia (entomología, en el caso) no me sorprende, pues sabido es que para la ciencia solo tiene interés científico aquello que interesa al científico.