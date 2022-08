El PP y su enterrador

Dicen que el animal humano es el único que tropieza dos veces en la misma piedra. Pues bien, si hay que dar crédito a las crónicas, los animales humanos del PP van camino de tropezar una tercera vez con la misma piedra. La primera, Cascos-Marqués; la segunda, Cascos-Rajoy (Foro); la tercera, Cascos-¿Mallada? La interrogante del problema podría ser: ¿cuál es el término común que habría que eliminar?

Creía yo que el nuevo runrún mediático sobre Cascos y el PP asturiano era fruto de medios locales jaleados por los enemigos internos de la actual dirección del partido –los demás son simples adversarios políticos–, o, incluso, de medios afines al PSOE, interesados en tapar su propio "barullo" interno suscitando otro de no menor calado en las filas de la oposición.

Sí, hasta que una buena amiga –entusiasta e ingenua, como yo, militante de Foro en 2011– me remitió la crónica de un medio digital, bajo el título –para mí surrealista– de "Álvarez-Cascos ayudará a Feijóo a volver a unir al PP de Asturias ‘desde fuera del partido’". Aparte de no comprender, en mi supina ignorancia, el porqué de la tilde de "Feijóo" –palabra llana terminada en vocal–, me dejó helado y sin aliento la contradicción en sus términos que supone que el mayor "desunidor" de la derecha asturiana pueda verse desde la dirección nacional del partido como alguien capaz de contribuir a "volver a unir al PP de Asturias". Dado que el cronista no cita los nombres de sus fuentes, sino unos vagos "un alto cargo del PP" y "fuentes bien situadas en la sede nacional del PP", todo ello aderezado con supuestas declaraciones entrecomilladas que no se sabe a quién corresponden, no tengo más remedio que pensar que, de ser verdad, los del PP se han vuelto locos, que se proponen a conciencia seguir perdiendo elecciones en Asturias o que siguen a pies juntillas la respuesta homeopática del oráculo de Delfos a Télefo: "Ho trôsas iasetai" ("quien te hirió te curará"). Así, igual que Télefo, encaminándose a Grecia en busca de Aquiles, cuya lanza le había herido, consiguió curar su herida con la aplicación de la herrumbre de la propia lanza; el PP, acudiendo a su causante, conseguirá restañar sus incurables heridas, inferidas por él ya en dos ocasiones.

Es de suponer que o el cronista delira –"alucina", diría un postmoderno– o que las paredes de la sede del PP –"Génova" suelen llamarla, por su metonimia– están impregnadas de grifa o que toda ella está poseída por los duendes de la Moncloa –va de metonimias–, razón quizá del interés de Casado por demolerla, de ser verdad que el PP nacional pretende que "para ganar a Adrián Barbón en las siguientes elecciones, necesitamos los votos de todos. Del actual PP de Asturias, de los de Ciudadanos, de Foro Asturias… y de aquellos que dejaron de votarnos cuando se fue Cascos. Y si él puede ayudarnos a recuperar esos apoyos, bienvenido sea".

¿Saben los del PP nacional que Cascos fue expulsado de Foro Asturias por presunta apropiación indebida, caso que está pendiente en la Audiencia Provincial de Asturias? ¿Han oído hablar del "pacto del duernu" que tanto jaleó el expulsado reiteradamente en contra del PP? Visiten la hemeroteca y entérense de cómo denostaba Cascos al PP. Yo lo viví en vivo y en directo en aquellas sesiones del órgano directivo de Foro, que era como el silencio de los corderos. Era el único que, en mi inexperiencia de la esencia política española, así como en mi ingenuidad, defendía que había que pactar con el PP y unir nuestros 16 diputados a los diez de ellos para gobernar con mayoría absoluta; si eso implicaba ceder consejerías, había que hacerlo en aras de la estabilidad política y de una futura consolidación verdaderamente progresista en Asturias, ya que el voto socialista-comunista es en esta región absolutamente conservador e inmovilista. Apenas siete meses después, tozuda como siempre, la realidad vino a poner las cosas en su sitio: se acabó el gobierno de Foro en Asturias y se reanudó el ciclo conservador de PSOE-IU-Podemos, que, en mi opinión, va a seguir en el poder tras las próximas elecciones autonómicas, sobre todo si se confirma el apoyo de Cascos al PP. Pero su obsesión en aquel momento era poner de rodillas a Rajoy –vana ilusión de un presidente autonómico en precario contra un presidente del gobierno central con mayoría absoluta–, y ello impedía toda racionalidad política.

Por eso, en mi opinión, Cascos es para el PP como Diaulo, a quien retrató magistralmente con una pungente brevedad el poeta bilbilitano Marcial (I, XLVII): "Poco ha era médico, ahora es Diaulo enterrador; lo que ahora hace de enterrador, ya lo hacía antes de médico".

Como diría mi güelu Antón, el PP asturianu non tien igua.

Miguel Ángel Forascepi, inspector de Educación jubilado, formó parte del órgano directivo de Foro, donde era responsable de Educación. Fue nombrado por Álvarez-Cascos en 2011 viceconsejero de Educación, pero renunció antes de tomar posesión del cargo