Incertidumbre en el PP asturiano

Va quedando atrás agosto y la vida política se agita de nuevo. La próxima etapa tiene su meta en las elecciones de mayo. A esas sí habrá que concederles valor predictivo, pues las generales deben celebrarse a continuación. De manera que la recesión económica que se anuncia para el invierno vendrá acompañada por un duelo agónico más entre los dos grandes partidos. El PSOE llega a la hora en que toca hacer balance y votar con el hándicap de un fuerte rechazo al Gobierno. Su líder, tan seguro de sí mismo, confía en derrotar a las encuestas, hoy todas desfavorables. El entorno del PP no disimula cierto triunfalismo, pero la dirección del partido procura a la vez mantener la calma. La suerte de Ciudadanos está echada. Al otro lado, Podemos maniobra a la defensiva, dando al traste con el plan de Yolanda Díaz. La gran incógnita es Vox, un partido que ha perdido la brújula y, sin embargo, parece agraciado por la lealtad de sus votantes.

En Asturias también cuecen habas. La política asturiana produce poco o nada desde hace mucho tiempo, entre otras razones por las escaramuzas internas de los partidos, ajenas a los intereses y las aspiraciones de los asturianos. La izquierda muestra los mismos síntomas divisivos que le hizo acreedora de un severo castigo electoral en Andalucía. Preso del temor a perder la alcaldía, el PSOE de Gijón deshoja la margarita de su cabeza de cartel. Y el PP se enreda, para no faltar a la costumbre, en el momento decisivo. Su caso merece un análisis. El PP asturiano es un partido con recursos, activos y potenciales, que en la comunidad autónoma ha ido de fracaso en fracaso, a pesar de haber obtenido algunas victorias electorales significativas.

Ya durante la Transición, Asturias se reveló como una región mayoritariamente de izquierdas. No obstante, el PP derrotó al PSOE en seis elecciones generales, las celebradas entre 1996 y 2004, con el liderazgo de Aznar, y por un margen más amplio, entre 2011 y 2016, bajo la jefatura de Rajoy. Por el contrario, solo consiguió ganar las elecciones autonómicas de 1995. El gobierno que formó se hizo añicos a mitad de mandato. En 2007, quedó a unos pocos miles de votos, menos de un punto y un escaño del PSOE. Las buenas expectativas se disolvieron entonces en la escisión de Foro. En las elecciones de 2011 y las anticipadas de 2012 el PP fue superado por el partido de Alvarez Cascos, siendo relegado al tercer puesto en la Junta General. En las cuatro convocatorias de la última década, el PP de Asturias ha obtenido los peores resultados de su historia en unas elecciones autonómicas. En resumen, el PP ha sido el partido más votado en Asturias cuando lo fue en el conjunto de España en elecciones generales, pero ha sido derrotado siempre en las autonómicas, con la única excepción de las elecciones de 1995, en plena ascensión de Aznar.

Aunque la historia electoral de Asturias coincide parcialmente con la de las autonomías del sur, la composición de su electorado es diferente y han seguido trayectorias políticas diversas. La comunidad autónoma que presenta mayor similitud con Asturias es Extremadura. Allí, el PP gobernó en 2011, pero Monago no logró la reelección en 2015. A primera vista, la singularidad del PP asturiano es Foro. En las filas populares no dejan de lamentarse por la dispersión de sus posibles electores entre Ciudadanos y Vox. Pero en el PP asturiano ha habido otras fracturas. En 1999 URAS recibió el 7% de los votos. En 2011 apareció IDEAS, liderado por Juan Morales, un destacado dirigente del partido, aunque la presencia más perturbadora fue la de Foro, que partió el PP por la mitad y lo vapuleó en las urnas. Más allá de los hechos contables, Foro puso en evidencia dos problemas de mayor calado en el PP de Asturias, que además se han ido haciendo crónicos: la debilidad de su liderazgo y su incapacidad para comprender la realidad de Asturias y elaborar un discurso atractivo. Mientras no resuelva estas dos carencias, el PP asturiano estará a expensas de la suerte que le toque al PP estatal en el ciclo electoral de las generales.

Este periódico ha publicado la estimación de voto, una distribución de escaños, y algunos datos más, de una encuesta realizada por encargo del PP, que le favorece. No resulta extraño que así sea. Sorprende, eso sí, o quizá tampoco, que el sondeo permita pronosticar la victoria del partido, con el PSOE en el gobierno de la nación, lo que supondría alcanzar uno de los tres mejores registros en cuarenta años de elecciones autonómicas en Asturias, y que en puertas de la precampaña la dirección nacional siembre dudas sobre la candidatura y dé motivos para revivir el trauma de Foro. Muchos votantes, especialmente los de Ciudadanos dispuestos a votar al PP, estarán inquietos. Las mayorías electorales se hacen del mismo modo que se deshacen. A veces, la política es pura ironía.