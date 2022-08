Los coletazos del verano son en Oviedo una patada a seguir con la fiesta como telón de fondo. Cuando la mayoría se recoge tras los excesos, la capital asturiana prolonga el desmelene con San Mateo, hasta el 21 de septiembre. Difícil pensar mejor forma de pasar la resaca del verano. Un clavo quita otro clavo y en octubre ya veremos. Faltan solo 19 días para el pregón y el chupinazo y este sprint final playero ha vuelto a ser lo que era: polémicas, debates, críticas y opiniones de todo tipo según se acerca la fecha y se van conociendo detalles. La certeza es que será un San Mateo como los de antes. A lo grande. Con muchos conciertos, mucha fiesta en la calle, desfile del Día de América, reina y damas de honor… Y sin restricciones.

Será, en puridad, el primer San Mateo en que el equipo de Alfredo Canteli pueda mostrar cuál es su modelo de fiesta. El de su estreno, en 2019, recién entrados en las consistoriales resulta al final un híbrido entre lo que tenía atado el gobierno saliente y lo que puede hacer en unas pocas semanas el entrante.

Anulado en 2020 y muy menguado en 2021, el San Mateo del PP de Canteli tiene como seña de identidad la ruptura con el modelo de chiringuitos sociales, ahora concedidos a hosteleros por concurso. Fue la firma de los populares el año pasado, mucho ruido entonces, pero la vida sigue sin una costumbre que venía ya de 1983, cuando Antonio Masip dio el visto bueno a la idea y los puso en marcha.

Con los populares al mando regresan los conciertos de pago a la gran carpa de La Ería, una opción que implantó en su día Agustín Iglesias Caunedo, que desterró el tripartito y que ahora vuelve. El eterno debate. Conciertos gratuitos para el público a costa de las arcas municipales frente a actuaciones de pago para que el Ayuntamiento recupere (parte de) la inversión. Una historia casi tan vieja como las fiestas. Los de rascarse el bolsillo han pasado por todas partes: plaza de toros, San Lázaro o viejo Tartiere para las grandes ocasiones; los gratuitos han tocado en cada esquina, hasta llegar a la Losa en la última ocasión, con abrupto final vía sentencia judicial por las molestias que causaban a los vecinos.

Serán diez noches de conciertos de pago, desde los 17 euros del más barato, “Macaco”, a los 36 del más caro, “Leiva”, en unas fiestas en las que volverá todo lo que casi habíamos olvidado: habrá tren festivo por la ciudad, chiringuitos (hosteleros), música infantil en el Campo y actividades para ellos y música gratuita para algo más mayores en el Auditorio. Los fuegos cambian de ubicación y, a falta de confirmación oficial, irán a Montecerrao, donde la idea ha caído bastante bien. No hemos oído aún del concurso de rock de la plaza Feijoo, un clásico, ni muchos detalles del Día de América en Asturias, pero todo volverá. Costumbres muy arraigadas que nos arrancaron de cuajo, sin anestesia, y que deben volver una por una. Se trata de luchar por Oviedo, de pelar por mantener la ciudad a flote.

No serán unas fiestas las que saquen una capital adelante, pero sí ayudan a generar esa dinámica de actividad constante para no caer en la autocomplacencia, en la peligrosa desidia de lo que pudo ser y no fue. Oviedo ha de caminar ahora hacia unas elecciones, pero la búsqueda del voto no puede derivar en parálisis pues es mucho lo que hay en juego. En Santullano, en La Vega, en el viejo HUCA…, en Oviedo. De momento, toca cerrar el verano sin fallar a nuestros turistas, cada vez más numerosos y, cuando se hayan ido, o sean unos pocos menos, preparemos lo mejor que tenemos para los nuestros, para los de casa en San Mateo.