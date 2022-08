Fedores, fregones, represalies y tresgresión

A ún abúlta-y que ser español de dereches ye una condición agotadora nestos tiempos. La ortodosia de la izquierda tamién conlleva un nivel d’estrés importante (¡que naide te pille falando namás con plurales masculinos!, ¿ónde coimes guardasti la bandera palestina, que nun apaez?, ¡anque nun lo practiques, polo menos has dicir que yes bisexual!...), pero ye más un exerciciu pa salón d’iniciaos, un visáu col que participar d’una determinada sociedá mirífica, feliz na so estructura interna, intransitiva. El militante de la derecha, en cambiu, busca guerra nos espacios públicos porque tien una España idealizada que reconquistar y, con esa misión en mente, suda la camiseta de marca, obreru de la patria, imponiéndose l’asistencia a procesiones, actos militares, visites reales, manifestaciones en defensa de la enseñanza concertada-católica, homenaxes a la bandera y, por supuesto, corríes de toros. Tamos tovía a la espera de descubrir algún español de dereches laicista, defensor de los servicios públicos y ecoloxista. Quiero decir, un español de dereches escandinavu: un unicorniu, usando palabres qu’Amelia Valcárcel destina a otres mistures fenoméniques.

Escribo estes ocurrencies depués de lleer la noticia, magníficamente redactada nesti diariu por Ramón Díaz, de la corrida de toros que se celebró (mal verbu pa esti casu, piensa ún) el pasáu sábadu día 20 en Benia d’Onís. El relatu de Díaz, detalláu y imparcial, pinta l’eventu como lo que debió ser: un actu de militancia política. El periodista atropó crítiques del públicu a l’alcaldesa de Xixón por pesllar la plaza del Bibio y aplausos a los políticos de Vox presentes, que se fixeron ver, según atestigua la semeya, n’asientu de chapona, el correspondiente al círculu de grades de menor diámetru, con derechu a chiscadura de sangre animal y a delicáu muxíu agónicu del bichu a la oreya. Nun cuesta suponer la composición d’un parlamentu salíu d’unes eleciones celebraes in situ, ente los asistentes a la corrida d’Onís: monolíticu como’l de los meyores años de l’Asamblea del Pueblu d’Albania allá pa mediaos del sieglu pasáu, unánime como les Cortes Españoles de cuando la gloria de Sarita Montiel, por nun citar al nefandu. Cuenta Díaz, tamién, dos perles d’otros tantos aficionaos. “Oléis mal”, dedíco-yos un rapaz de pituitaria esquisita (por eso escapa del metru de Madrid en veranu) a los antitaurinos qu’aguantaben carteles a la entrada del eventu; y “Iros a fregar”, d’un imprecador inespecíficu pero qu’imaxinamos varón tamién, de más solera y alecionando, en llamada autoritaria col imperativu incultu, al sector femenín de los manifestantes, vergüenza y dexenerada perversión d’aquella muyer española que, si pisaba la calle, yera p’asistir a novenes, bautizos, bodes y funerales, y que, fuera d’esos casos, sabía quedar dignamente en casa, fregona callada o vixilante de güeyu rapaz coles criaes, mientres el paisanu la calcaba cola querida o coles pilinguis del prostíbulu de xunto la carretera que lleva pal confesionariu. Ún de los organizadores, ganaderu de la zona, reconoció actuar como “represalia” pola suspensión de la novillada del añu pasáu en Cangues, sustantivu qu’hai qu’usar con más prudencia nun país nel que tantes veces s’asoció a detenciones arbitraries, disparos al amanecer y cuerpos abandonaos en cunetes. El rexidor de los pastos de la Montaña de Cuadonga declaró asistir por “llevar la contraria a todo el mundo”, postura con un tresfondu intelectual interesante y emponderable si yes adolescente, pero non si representes los intereses de terceros delantre l’administración, como ye’l casu. Y el parlamentariu asturianu que nun entiende l’asturiano, Ignacio Blanco, disfrutó de “un acontecimientu transguesor y contracultural”, verbigracia, que, a saber cómo, él debió ver, en mitá’l sableru, un toreru trans, desnudu de la cintura p’abaxo, que lleía a voces poesía de Jean Genet acompañáu d’un monu onanista. En fin: ye lo qu’hai, será lo que merecemos. Pase usté un bon día y acuérdese de que les ringleres qu’acaba de lleer tán escrites nuna llingua inconstitucional que, oficialmente, nun esiste. miliorodriguezcueto.wordpress.com