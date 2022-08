Malos augurios para el salmón

Blanco y en botella… Los resultados de la reciente campaña salmonera ponen de manifiesto de un modo meridianamente claro cuál es la situación actual de la población salmonera en Asturias, e incluso señalan a la principal amenaza que se cierne sobre ella. La campaña ha sido mala, pero sobre todo desigual. Sella, Cares-Deva y Eo han batido sus propios récords históricos negativos de capturas. El Sella ha sido seguramente el río español que ha aportado más salmones durante el último siglo, y se hunde con sólo 54 ejemplares. El Cares bate su propio récord de escasez (50 salmones, el año anterior) para ofrecer una cifra de 27 capturas, y el Eo se queda en unos irrisorios 18 ejemplares capturados. Sin embargo el Narcea mantiene el tipo con 321 capturas, que no es un número alto pero se halla cercano al promedio de los 15 últimos años (352 ejemplares).

La interpretación de estos datos está clarísima bajo mi punto de vista: Sella, Cares y Eo no están regulados por embalse, mientras que el Narcea sí lo está. Los ríos con truchas y salmones de la Península Ibérica sufren una etapa crítica durante el verano, que muchos ejemplares no pueden superar. El aumento de población humana lleva aparejado un mucho mayor uso del agua, lo que unido al cambio climático y a la contaminación provoca que el estiaje de los ríos trucheros y salmoneros sea brutal. Los salmónidos tienen una temperatura crítica del agua de 21 grados, y muchos de los ríos asturianos lo superan con creces durante el verano. Por encima de esa temperatura ni se alimentan, ni se reproducen y además son mucho más vulnerables a infecciones y enfermedades. El 27 de julio pesqué el Sella en Arriondas y el agua estaba a 22 grados, a expensas de que llegaran las semanas más severas del estiaje. Muchos salmones mueren durante el verano al no poder superar esas condiciones. Y no es una afirmación teórica. En el río Bidasoa navarro, de características similares a los asturianos, poseen una estación de capturas en la parte baja que les permite saber el número exacto de salmones que remontan, su sexo y características biológicas, además de marcar algunos para estudiar su evolución en el río (me asombra que el Principado aún no cuente con medios similares, y sospecho que cuando quiera invertir en ellos será demasiado tarde). En base a salmones radiomarcados saben que todos los veranos muere un volumen importante de los mismos. Concretamente en 2019 murió el 42% de la población, en 2020 pereció el 46 % de los salmones del río, pero es que en 2018 la mortandad estival alcanzó nada menos que al 75 % de la población salmonera. Y si eso sucede en el Bidasoa tengamos por seguro que también ocurrirá en los ríos asturianos, cántabros y gallegos, e incluso en algunos casos será aún peor.

Los ríos regulados por embalse, como el Narcea, no sufren la etapa crítica del estiaje, al haber desembalse de agua fresca y oxigenada, pero los ríos naturales, como el Sella, el Cares y el Eo están condenados. No creo que ni el más optimista piense que en un futuro próximo los ríos asturianos van a discurrir con más agua y más fresca, y las previsiones indican todo lo contrario. Las noticias nos cuentan que hay sequías históricas en algunos cauces como el Rin, que hace poco más de dos siglos era el río más salmonero del mundo, y nadie está libre de la amenaza del cambio climático. Pero a los ríos ibéricos les afecta aún más.

El salmón posee una doble vida, marina y fluvial, y con frecuencia en las riberas asturianas se atribuye su escasez a problemas de sobrepesca en el mar. Yo estoy asombrado de que el salmón se mantenga aún en los niveles actuales y pienso todo lo contrario: el salmón se mantiene en cierta medida porque su vida marina es mucho más saludable que la fluvial. Los ríos de la cornisa cantábrica están dejando de ser un hábitat adecuado para el salmón.

Aunque el futuro del salmón en Asturias no parece nada optimista a corto plazo, no es agradable para el que suscribe transmitir un mensaje agorero, casi apocalíptico, y hay que aferrarse a las pocas esperanzas que quedan. El salmón ha sobrevivido a períodos interglaciares cálidos, y un equipo científico de investigadores escandinavos publicó en 2014 en "Nature Communications" un trabajo en el que demuestran que el salmón tiene una sorprendente adaptabilidad a las temperaturas cálidas. Su capacidad cardíaca le permite tolerar temperaturas bastante más altas que la óptima, lo cual induce a pensar que esta cualidad les podría servir para combatir los rigores del cambio climático. En cualquier caso, a tenor de los resultados de la campaña actual, la administración asturiana haría bien en encender la luz roja de alarma y tomar las medidas pertinentes.