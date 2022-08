Toros en Benia

El debate taurino –o antitaurino, según le vaya a cada cual en la fiesta (nacional)– suele sacar lo peor de las dos Españas. Dan fe de ello los improperios que güelfos y gibelinos se regalaron unos a otros antes, durante y después de la reciente corrida en Benia de Onís, donde de vacas de leche son catedráticos pero párvulos sin duda en cuestiones de lidia. Quiero decir que organizar un festejo taurino en la capital de ese concejo oriental es como celebrar las Olimpiadas de Invierno en el desierto de Almería.

Cuentan las crónicas que el evento resultó un éxito de público, seguramente más por morbo que por afición despechada, y ese detalle debería servir para considerar que prohibir los toros por bemoles se acaba volviendo contra los negacionistas de la fiesta nacional, que es como gusta aludir al arte de cúchares el rancio bando nacional, del cual había franca representación en el tendido portátil.

En este debate uno tiene que mojarse, aunque se exponga a un posterior tercio de banderillas. En democracia conviene no pecar de liberticida. Que haya toros y que acuda a las plazas, fijas o portátiles, libremente quien quiera. Y los defensores del bienestar animal que hagan fuerte su posición en los foros donde corresponda, sin imposiciones ni insultos. Los toros se acabarán cuando no haya renovación de edad en los tendidos, lo cual ocurrirá más pronto que tarde. Con ellos, guste o no, se extinguirá parte de la cultura tradicional de este país, para regocijo de ecologistas de manoletina y politiquillos de salón. Por cierto, al avispado cronista se le olvidó citar el nombre de los astados, no hubiera entre el ganado parentela con "Feminista" y "Nigeriano". Esa hubiera sido otra bien gorda.

