No es bable, ni sánscrito, ni inglés

Vaya de mano la aseveración de que uno no comparte ninguna medida –especialmente en el campo de la cultura– adoptada de arriba hacia abajo, por cuanto pueda tener de imposición, y por tanto de rechazo instintivo, independientemente de la racionalidad o no de la decisión. Por ello, considero, que incluso la restauración de un uso cultural, como pueda ser el lingüístico, solo puede justificarse desde el trabajo de la reivindicación social, si existe, de forma que lo real se imponga racionalmente a lo oficial. Así funciona la Real Academia de la Lengua cuando acaba trasladando al diccionario palabras que se han impuesto –correcta o incorrectamente– en el lenguaje común de la calle, y no al revés.

Ese podría ser un argumento contra la oficialidad del bable, mientras que quienes la defiendan no logren ese apoyo social masivo que eleve a oficial lo que sea común.

No son, sin embargo, estas líneas, un alegato contra el bable –ni muchísimo menos–, sino, por el contrario, un ejemplo de que tampoco valen determinados argumentos en su contra. Porque dicen los detractores de la lengua de nuestros mayores, que hoy, el bable, no lo entiende la gente. Y eso, también es falaz. Porque el bable, inmerso en eso más común que llamamos asturiano, solo resulta incomprensible para algunos, por nuestra pobreza de conocimiento idiomático. Pero no es una característica exclusiva de esa lengua. Porque nuestra ignorancia del idioma no se circunscribe a no saber bable –como herencia cultural–, ni inglés –como opción universalizadora–, sino que el propio castellano es una muestra permanente de nuestra incultura lingüística; y de ello somos en buena medida culpables quienes tenemos a las palabras como herramientas de nuestro oficio. Vaya pues por delante mi mea culpa proporcional a esa incultura global de nuestra sociedad, en el bable, el inglés, el sánscrito o el castellano.

Pero no es esta una disquisición gratuita. En estos días en que gozo de más tiempo libre, me he permitido el lujo de acercarme al diccionario. Y allí he encontrado la prueba de este razonamiento. Para trasladarla a este artículo he escrito, como divertimento insustancial, un pequeño cuento que incluye –solo comenzando por la letra "A"–, 66 palabras no localistas que la Real Academia recoge. (En estos momentos, certificando que la incultura no tiene siquiera límites electrónicos, mi ordenador me asegura –subrayándola en rojo– que la palabra localista no existe). Ahí va ese cuento como muestra de tanto lenguaje "en coma" (esperemos que no irreversible):

"Arecía la tierra de la almunia, en la hora del antelucano. El viejo campesino, argos nocturno ante la alfaida, tras una semana de incesantes lluvias, sentado en el alpende, amoragaba las truchas que habrían de servirle de desayuno.

El día se anunciaba algente.

Una gata, amusca, como todos los gatos a esas horas, arpaba un argamandel cubierto de grasa, a buen seguro improvisado mantel de tantos desayunos de trucha y albaire compartidos con el viejo campesino. Unas sobras que le permitieron ser alible con sus repetidas camadas. Tal vez era eso lo que convertía en almo a aquel ser humano, ante sus dilatadas pupilas, pese a los escobazos que le había propinado más de una vez por acercarse demasiado al alcahaz. Golpes que, sin duda, merecían alafia ante las raspas de cada mañana y ante la sabia previsión de apersogar al ababol de mastín que, desde cachorro, se había arregostado en acapillarle.

Claro, que el viejo perro, de amarrido aspecto, se había buscado su sino cuando aún era un argadillo guardián. Y es que, el campesino, de envidiable agerasia, tan solo había tenido un alifafe en su sana y dilatada vida, fruto de la infección de una herida....

Fue una noche en que, cargado de aloque, arfaba desde su casa hasta el vecino río, y el noble chucho no quiso abarse para impedir que su dueño cayera al agua. El viejo, abanto, pisó al animal que, apitonado, solo por instinto, se revolvió en una dentellada. Una lluvia de antuviadas fue el pago a su celo; y, si salvó la vida, fue porque el albéitar consiguió convencer a su dueño.

Al fin y al cabo, la cicatriz le sirvió al anciano para crear una andrómina con los muchachos del pueblo, sobre los lobos que, antaño, abigeos, se escondían amaitinando el amblar de su asturcón, desde la algaba próxima al prado que acababa de arar.

"Lobos arrepticios" –decía el viejecillo a los adarvados críos–, que, ardiles, abarcuzaban las duras carnes de aquel caballo de su propiedad; de sus pocas propiedades.

Pero –contaba ante los álalos jovencitos– allí estaba él, con solo un cuchillo de alfinde y, cuando su acendrada acuidad distinguía en la espesura aquellos amacigados ojos, corría alora hacia ellos, sin ningún temor. Los lobos, entonces, afufaban acezantes aullando como un albogón...

Era entonces cuando los críos estallaban en albórbola y ablandían al viejo, que se sentía cual obispo en ambón. Y ello, a pesar de que el más amarrón de los chavales, se empeñaba alítero en destrozar el relato, acusando a su autor de albardán.... Hasta que, a modo de alboroque, unos caramelos antipocaban la credibilidad del viejo ante la muchachada, mientras el mastín, acates junto a su dueño, husmeaba la cicatriz –que el campesino mostraba a los chavales como prueba de su valor–, y parecía asentir ante la historia. Tal vez porque su propio nombre, Lobo, le daba anfibología a un episodio cuya verdad conocía. Un protagonismo –el del mastín–, que le servía también para dar achares a aquella andoba de gata sobre la que soñaba caer un día, altitonante, acochinándola, para poner fin a su altanero aspecto de arrebatapuñadas.

La mañana, algaliera, extendía el olor de las truchas, mientras el viejo campesino hilaba mentalmente una nueva y soñada aventura, esperando el tropel de niños que acudían cada domingo, como jóvenes lamas ante una almea, dispuestos incluso a gastarse su paga dominical en pagar los alfileres de aquella, a cambio de una historia en un pueblo sin cine.....".

No son –las palabras en negrita– para los antibablistas bable, ni para el resto sánscrito; sino castellano. Una prueba de la falacia del argumento del desconocimiento de un idioma como descalificación de éste, al tiempo que una demostración de que, por mucho que una lengua sea oficial, si no se usa popularmente, queda solo para el diccionario. Aunque sea una pérdida cultural, de la que somos copartícipes quienes deberíamos cuidar más las herramientas de nuestro oficio.

Por mucho que esto sea, al fin y al cabo, un divertimento de 66 palabras con la "A" en horas de ocio frente a un diccionario. Por cierto, que mi culto ordenador tan solo califica como inexistentes 48 palabras; eso sí, el muy listillo incluye "asturcón" entre ellas.

(Y ahora, desconoce "listillo").

Sirva finalmente este apéndice para quienes deban entonar el mea culpa compartido, de mi mismo nivel de cultura idiomática :

Arecer: secarse; almunia: huerta; antelucano: antes del amanecer, alba; argos: persona muy vigilante; alfaida: crecida del río en la pleamar; alpende: porche de la casa; amoragar: asar pescado en la leña; algente: frío; amusco: pardo; arpar: arañar; argamandel: trapo; albaire: huevos de gallina; alible: capaz de alimentar; almo: santo, venerable; alcahaz: jaula grande de pájaros; alafia: perdón; apersogar: amarrar a un animal por el cuello; ababol: simple, abobado; arregostarse: aficcionarse a algo; acapillar: atrapar; amarrido: melancólico, triste; argadillo: bullicioso, inquieto; agerasia: vejez sin achaques; alifafe: achaque leve; aloque: clarete; arfar: cabecear como un buque; abarse: apartarse del camino, quitarse del medio; abanto: aturdido y torpe; apitonado: quejoso; antuviada: golpe brusco; albéitar: veterinario; andrónima: embuste para impactar; abigeo: ladrón de ganado; amaitinar: espiar; amblar: forma de paso del asturcón y otros animales; algaba: bosque; arrepticio: endemoniado; adarvar: pasmar; ardil: astuto; abarcuzar: codiciar, ansiar; álalo: mudo; alfinde: acero; acuidad: agudeza visual; amacigado: amarillento; alora: de inmediato, al punto; afufar: huir; acezante: jadeante; albogón: antiguo instrumento de sonido parecido a la gaita; albórbola: griterío de alborozo; ablandir: adular; ambón: púlpito de iglesia; amarrón: empollón; alítero: cruel; albardán: que dice tonterías; alboroque: regalo a modo de comisión en una transacción; antipocar: restablecer algo suspendido; acates: muy fiel; anfibología: doble sentido; achares: celos; andoba: innombrable (despectivo); altitonante: tronando desde arriba; acochinar: matar sin dar posibilidad a defenderse; arrebatapuñadas: matón; algaliero: perfumado; almea: juglar femenino oriental; alfileres: coste del acicalamiento de una mujer.