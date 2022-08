En recuerdo del médico Luis Antuña Zapico

He recibido, con sorpresa y profunda tristeza, la noticia del inesperado fallecimiento de Luis Antuña Zapico. Podría hacer una larga y rigurosa alabanza de su impecable trayectoria profesional como estomatólogo y como cirujano maxilofacial. Pero creo que, aparte de que haya sido de quien me fié para que me extrajese cuatro cordales, hay otras personas más cualificadas para hacerlo. Su faceta como excelente profesional es sobradamente conocida y reconocida por todos aquellos que tuvieron oportunidad de compartir trabajo con él en la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Covadonga de la Seguridad Social.

Sin embargo, en este triste momento, quiero señalar su faceta humana. Recuerdo la inmensa cantidad de veces que Adela, mi mujer y enfermera del hospital, me decía en casa que había instrumentado al Dr. Antuña y una vez más la había dejado sorprendida por su habilidad quirúrgica, pero sobre todo porque era un "paisano como Dios manda". Le llamaba la atención tanto su habilidad profesional como su calidad desde el punto de visto humano. La proyectaba sobre sus pacientes y sobre sus compañeros de trabajo y amigos. Su bonhomía, unida a su mala leche en las conversaciones sobre temas futboleros, nos hacía a todos sus amigos considerarle el líder de las tertulias. Respetado y admirado por todos, hay que reconocer que realmente era un verso suelto y, sin límites y ni tapujos, siempre decía lo que pensaba. Querido Luis, te vamos a echar mucho de menos. Menos mal que nos dejas a Marisa y a unos hijos maravillosos de los que vamos a seguir disfrutando porque en ellos está tu esencia. De todos ellos tengo que hacer una especial referencia a Luis, actual presidente del Colegio Oficial de Médicos de Asturias, con quien me une también una larguísima amistad y, sobre todo, una relación de empatía, agradecimiento y complicidad como consecuencia de nuestras trayectorias de vida personales que, además, en estos momentos se han multiplicado al haberme ofrecido generosamente acompañarle como candidato a la junta directiva que actualmente dirige del Colegio de Médicos. Poco puedo aportarle ya; tiene sobradamente la suficiente formación y madurez para no necesitar al lado jarrones chinos como yo. Soy yo que el que, una vez más, salgo beneficiado con su estímulo para abordar cualquier tema, su pasión por el trabajo, imaginación, rigor y, sobre todo, por su calidez y calidad humana. Gracias a la familia Antuña Montes.