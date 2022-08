¿Los indultarán?

La macrocausa de los ERE de Andalucía es sin duda una de las mayores estafas, sino la mayor, cometidas por políticos en contra de los intereses de los ciudadanos de nuestro país. No solamente por la cuantía de los 700 millones de euros que se difuminaron, sino por vulnerar la confianza de los votantes del PSOE y de todos los españoles.

El asunto, aunque ya lo conocen ustedes de sobra, en resumen, se trata de la corrupción institucional producida por la gestión en Andalucía, en casi una década que va del 2000 al 2009, del reparto arbitrario de la ayudas a los trabajadores en paro y a empresas en crisis, malversando fondos públicos para crear un sistema clientelar de votantes.

La juez Mercedes Alaya, que empezó las diligencias en enero de 2011, tuvo que cederle el caso al Supremo porque los dos sospechosos mas importantes, Chaves y Griñán, estaban aforados y, a pesar de las presiones y ataques personales que sufrieron, acabaron interviniendo en la causa otros tres jueces hasta que comenzó la vista oral, publicándose la sentencia, ocho años después, a finales de 2019, en la que se condenaba a 19 acusados entre los que se encuentran los dos ex presidentes de la Junta mencionados. El Supremo terminó ratificando por mayoría la sentencia.

¿Cuánto nos ha costado esta descomunal estafa a los españoles? Pues, si a los 700 millones defraudados les sumamos el coste de la instrucción del caso, jueces, abogados y demás gastos e intereses, el asunto llegaría a superar los mil millones de euros de quebranto para las arcas del Estado.

Sin embargo, después de haberse probado que ciertamente se ha cometido el fraude y de la sentencia en firme, ahora se habla de un posible indulto a sus correligionarios Griñán y Chaves, por parte del gobierno del PSOE, tratando de quitar hierro al escándalo alegando que dos jueces del Supremo votaron en disconformidad con la condena (no me extraña la falta de confianza de la población en la justicia) y además argumentando que los dos interfectos incriminados no se han beneficiado ni llevado la pasta personalmente metiendo mano al cajón.

La verdad es que si el indulto se llega a materializar, a Sánchez le va a costar un huevo tener que dar explicaciones sin perder credibilidad, pues por muchas disculpas que se les quiera buscar, esta claro que la función de aquellos dos presidentes era administrar bien los impuestos de todos, solucionar problemas y procurar el bienestar de los ciudadanos y, los dos, durante nueve años estuvieron al corriente –como se ha probado en la sentencia– de los desmanes que se cometían por parte de los funcionarios de su equipo, (o ¿es que son unos pardillos incapaces?) y no movieron un dedo para evitarlo. No deja de tener cierta gracia que Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía de la Junta, exministra de Fomento de España y exvicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, condenada en esta causa a 9 años de inhabilitación por prevaricación, haya argumentado: "yo no sabía nada, ni me enteraba de nada". Es un ejemplo que corrobora la incapacidad de muchos de nuestro gobernantes para desempeñar la función pública.

Tampoco parece lógico apoyar el indulto basándose en el argumento de restituir lo trincado pues, de los mil millones estafados a todos, solamente se han recuperado 23. Supongo que a los futuros candidatos socialistas cuando se celebren elecciones, no se les ocurrirá desempolvar aquel exitoso slogan de Felipe González –que, por cierto, se ha manifestado partidario del indulto– de 1982 que rezaba: "PSOE=cien años de honradez".

En conclusión, que lo de indultar a los dos principales reos, si se lleva a cabo, será un acto de pésimo ejemplo del Gobierno de Sánchez que le supondrá un desgaste merecido en los próximos comicios.