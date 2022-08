Sierpes de verano

Antaño no había verano en que no asomara la cabeza del monstruo del lago Ness por encima de las aguas turbias de los titulares amarillistas. Seguramente fue esa aparición espectral del estío la que llevara a acuñar la expresión "serpiente de verano", que era una forma de bautizar a las noticias intrascendentes de julio y agosto con escasos visos de realidad. En ocasiones "Nessi" cedía la titularidad de la pretemporada informativa a un objeto volador no identificado que se dejaba ver planeando sobre el cielo de media España o a una figura geométrica sorprendente en un campo de trigo cuya factura se atribuía a seres de otro planeta.

Mientras se determina si el hidrógeno verde es una realidad asumible o una soberana milonga, Asturias se apunta a las serpientes de verano por la vía política y el bicho que serpea apunta su lengua bífida tanto al PP como al PSOE. Los populares, en modo madrastra de Blancanieves, andan en decidir quién muerde la manzana con gusano dentro del paraíso congresual. Y los socialistas juegan en Gijón a hacerle la cobra a la Alcaldesa. ¿Conseguirán moverle la silla con el Plan de Movilidad? Tan venenosas como las serpientes de verano que culebrean por el mar de tinta de los titulares del amarillismo son las noticias falsas que proliferan en los andurriales de las redes sociales, donde algunos tiburones buscan pescar incautos crédulos de pies juntillas. Las "fake news" suponen un estorbo que habría que erradicar con las herramientas del Estado de derecho: confunden y polarizan la opinión pública, minan de manera torticera la confianza en los medios de comunicación tradicionales y distorsionan el debate político. Querido lector, no crea todo lo que lea ni lea solo lo que crea.