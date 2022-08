Cuando Baumol escribió en 2012 el libro "La enfermedad del coste: por qué los ordenadores son cada vez más baratos y la salud no", lo hizo para llamar la atención sobre una realidad inapelable: tocar un cuarteto de Beethoven el día del estreno ocupó, pongamos, 40 minutos a cada uno de los cuatro músicos. Hoy lo mismo. Pero el salario de un músico creció muy por encima del incremento del coste de vida.

El área donde esto se puede manifestar con más fuerza es la salud. Baumol predecía que la proporción del PIB empleado en atención sanitaria llegaría a alcanzar más del 50%. Ya está creciendo: en España era 6,8% en 2000 y 9,13% en 2019. Baumol menciona tres factores que pudieran explicar el incremento del coste: la inflación, el aumento de la cobertura, sea pública o privada, y la supuesta ineficiencia de la Administración, principal proveedora, al menos en España. A la inflación, contenida hasta este año, poco se le puede atribuir de este crecimiento en el gasto per cápita del 260% en nuestro país. En cuanto a la cobertura poblacional, no ha variado: era ya universal. En relación con la eficiencia, los argumentos de los defensores de la iniciativa privada son tan sólidos como los que consideran que debe ser el Estado quien provea algunos servicios. Además, si fuera por ineficiencia pública, el gasto crecería desproporcionadamente más en ese sector: se ha multiplicado por 2,6 en lo público y 2,4 en lo privado.

Es bien conocido que Henry Ford cuando mejoró la cadena de producción se dio cuenta de que para vender los miles de coches que fabricaría necesitaría compradores: asalariados con sueldos suficientes para embarcarse en esa aventura. La solución no era otra que pagarles más. Es el comienzo de la economía de consumo: necesitamos compradores para todos esos productos que fabricamos, la mayoría prescindibles, que son fuente importante de empleo. Consumir, dice Diego Gracia, es hoy casi una obligación moral. El precio de algunos productos hoy día, como la ropa, era inimaginable hace 50 años. También, y en sentido contrario, la asistencia sanitaria.

Si este vertiginoso aumento del coste de la salud se debiera al crecimiento del gasto en personal, habría aumentado la proporción de la factura por ese concepto. No lo ha hecho. Lo que cuesta ahora mucho más es cada una de las intervenciones sanitarias, sobre todo, aquellas que tratan de arrancar unos días, unas semanas, unos meses, a la muerte. Ganar tiempo en el final de la vida es muy caro. Es caro porque se emplea tecnología muy costosa.

La enfermedad del coste en medicina tiene, en mi opinión, que ver fundamentalmente con la tecnología que hoy se emplea y también con la intensidad de las intervenciones. Hace solo 50 años apenas había UCI y las neonatales eran casi desconocidas. El coste de un ingreso en estas últimas unidades es de lo más caro, tanto por la tecnología que se emplea como por ser una labor intensiva.

Más conocido es el de gasto en farmacia. Mientras el que se produce en farmacia extrahospitalaria, la que recetan los médicos de cabecera, se ha estabilizado, merced entre otras cosas al uso de genéricos, el de la hospitalaria ha crecido exponencialmente. Se debe, fundamentalmente, a los tratamientos biológicos.

Se discute mucho el porqué del coste de estos tratamientos, especialmente de cáncer. La pregunta es cuánto cuesta poner un tratamiento de ese tipo en la calle. Una estimación realizada por la Universidad de Tufts lo situaba en 2.700 millones de dólares de media. Un alto precio porque la letalidad, el número de potenciales fármacos que mueren en el camino es enorme. Sin embargo, otro estudio estima el coste en 700 millones.

En una economía libre de mercado el precio se calcula en función de lo que el comprador está dispuesto a pagar. Pero hay bienes que se regulan. No tengo ni idea de lo que cuesta fabricar un iPhone que se vende por más de 1.000 euros, pero no creo que a ningún Gobierno se le ocurra estudiarlo y regularlo. Sin embargo, los gobiernos tratan de regular los precios de los medicamentos, tanto porque es un comprador importante como porque el enfermo no elige estarlo ni necesitar ese tratamiento. Pero para regular con solvencia se precisa conocer bien el coste de producción, algo que la industria no está dispuesta a compartir, de momento.

Otra cosa es si el coste de un tratamiento se justifica por su efectividad. Eso se calcula por el tiempo de vida ajustado por la salud que se gana con ello. Algunos países han fijado lo que están dispuestos a pagar por cada año de vida ganado ajustado por la salud. Es una forma de limitar el gasto, si bien los resultados son poco brillantes.

Mucha gente se devana los sesos para resolver estos dilemas. No parece fácil, pero si no se hace, el futuro será muy complicado. Y la solución no puede ser otra que política y poco puede hacer un solo país.