La noche del calzador

Lo que coleccionas puede descifrarte. O no: solo Sherlock Holmes está capacitado para descubrirlo todo de ti con un solo pelo que encuentre en tu abrigo. Hay personas que coleccionan búhos (¿les gusta la noche, creen en la suerte, prefieren la oscuridad para no ser descubiertas?). Otras llenan sus cajones de plumas estilográficas sin estrenar, solo como objeto decorativo que no ocupa mucho y está al alcance de la mano, realistas a la par que concienzudos. Hay quien compra un lápiz de recuerdo cada vez que va a un museo, en cierto modo tiene más sentido que llevarse una lámina que reproduce un cuadro famoso y que siempre será eso, una falsa ilusión. Conocí a un abogado que compraba relojes como si pensara que así retrasaba el tiempo (la pila se gastaba y no la reponía, y la hora se congelaba, me dijo que cinco de ellos lo habían hecho en las cinco de la tarde en punto y estaba convencido de que el fin le llegaría un día en ese justo momento). Coleccionistas de libros acumulados en las estanterías o en un e-book sin leer, de películas guardadas en un disco duro que exigirían varias vidas para ser vistas, de tenedores hurtados en restaurantes o botes de champú de hoteles, de ceniceros y gemelos. Hay coleccionistas de amistades perdidas, amores en quiebra e ilusiones disecadas. Un bedel de la Universidad me contó que coleccionaba calzadores. ¿Calza...? Eso es. Se los llevaba de las zapaterías y hoteles en plan barato, y en los hogares del fumador solía encontrarlos de más calidad y en materiales más nobles y fieles que el plástico. Los etiquetaba: fecha y lugar del hallazgo. Puedo imaginarlo (si ha llegado) en su vejez sentándose por la noche con sus cajas de calzadores abiertas para volver a caminar por su memoria de pisadas ausentes, feliz como un niño con zapatos nuevos.