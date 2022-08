He leído que los jueces piden que los ladrones devuelvan el dinero antes de ser indultados. Me parece bien, es lo justo. Cualquier tipo de perdón tendría que estar precedido de arrepentimiento y no hay modo más creíble de arrepentirse para un mangante que devolviendo el botín robado o malversado. Pero no todos piensan de la misma manera, sobre todo cuando se trata de proteger a los suyos. La Junta de Andalucía, por ejemplo, impidió con una descarada maniobra procesal que la Fiscalía pudiera reclamarles a los entonces acusados de los ERE, más tarde condenados, la devolución del dinero desviado procedente de los fondos públicos. Las fianzas millonarias exigidas inicialmente, al final no se solicitaron al retirar los letrados de la Junta su acusación. De esa forma, la Administración no fue indemnizada por la estafa cometida. El fraude, como recordarán, ascendió a 679 millones de euros que los dirigentes socialistas andaluces repartieron durante años entre su clientela para mantenerse en los cargos y conservar el poder con la ayuda de un voto fidelizado.

El PSOE sigue manteniendo todavía hoy que Chaves y Griñán los máximos responsables de aquel sistema malversador fraudulento, no cometieron corrupción al no embolsarse el dinero. Por si no fuera suficiente, el Gobierno está dispuesto a aplicar los indultos a los malversadores después de haberse encargado la Junta andaluza de impedir, durante el mandato de Susana Díaz, que pagaran las indemnizaciones previstas en un principio por los fiscales. No hay duda, a cualquier medida de gracia debería acompañarla el arrepentimiento, y en el caso de fraude la mejor manera de demostrarlo es devolviendo el dinero que se malversó. La indulgencia oportunista del Gobierno actúa en contra de los intereses comunes de los españoles. Rebobinemos, los condenados del procés fueron también indultados, en sus casos incluso sin solicitar siquiera el perdón, mostrar señal de arrepentimiento por la sedición ni resarcir a Cataluña y al Estado. En ambos casos, ERE y procés, por pura y simple conveniencia sectaria y partidista.