Revilla "birla" dos playas a Barbón

Mira por donde esa eterna luna de miel que parecen vivir Adrián Barbón y Miguel Ángel Revilla, presidentes de Asturias y de Cantabria, respectivamente, igual se tuerce. Y como siempre ocurre en estas historias va a ser por pequeñas cosas, de esas que uno en la pareja piensa que no irán a ningún lado, pero que al otro no le sientan nada bien. Lo ocurrido lo han descubierto los siempre inquietos usuarios de las redes sociales, que están a la que salta. Se resume en que la comunidad cántabra ha "birlado" dos playas a Asturias. Así como quien no quiere la cosa. Resulta que en una campaña turística del gobierno que lidera Revilla se han utilizado imágenes de dos arenales pertenecientes al territorio de Barbón: el de Ballota (Llanes) y el de Xagó (Gozón).

Con más o menos humor, por el Twitter –esa plataforma que tanto le gusta al dirigente asturiano– han comenzado los comentarios. "A ver es si tan infinita Cantabria que llega a la playa de Xagó", bromean unos en referencia al lema turístico de la región vecina. "Estamos aprovechando el domingo para descubrir la costa infinita, pero no acabamos de localizar esta bonito playa con la que ilustráis vuestra campaña de promoción turística. ¿Podríais indicar dónde está?", espetó otro usuario. No se sabe si Barbón y Revilla han hablado, pero lo cierto es que este mismo lunes el departamento de Turismo de Cantabria pidió perdón, también a través de sus redes sociales –está de moda hacerlo por esta vía, así nadie te pregunta nada, encajas tu versión y punto– y achacó el error a "un problema de un banco de imágenes utilizado por la agencia creativa encargada de la campaña".