La ruta del indiano

Maleta en mano, escasos ahorros, figuras en trajes con boinas caladas de semblantes expectantes, pávidos e inertes. Atrás infancias de precariedades, sacrificios y, sobre todo, ilusiones tornadas en desengaños. Por delante, millas y océano, a bordo del "España" –"Esta empresa cuenta 20 años de servicio, sin haber desgraciado un solo pasajero. El vapor lleva capellán, médico y practicante, cuya asistencia es gratuita para los pasajeros de tercera, a los que se da carne, pan fresco y vino a las comidas"– se embarcaban un 6 de octubre de 1882 Manolo "Mimi", Luis "El Chulu", Carlos "El del Molin", Leoncio "El Tirillas", Tinín "El Roxu", Vicente "el Fiu del Lecheru", Mero "el de la Paca"… Los sueños de cientos de asturianos zarpando del puerto de Gijón a la tierra prometida: Hispanoamérica, la América Española, donde sus compatriotas fundaron ciudades, levantaron edificios, universidades, hospitales y templos. Fue entonces cuando, coincidiendo con el declive del comercio y la pesca, hasta entonces principales sustentos de la economía local, los llaniscos se vieron obligados a emigrar a tierras lejanas en busca de otra vida mejor. México o Cuba, Venezuela o Argentina… Así se escribe la historia de miles de emigrantes a los que el destino alejó de sus raíces y de su patria al otro lado del Atlántico, y es que la huella de la emigración americana se antoja clave para entender el pasado reciente del Principado de Asturias. ¡Viajaban con la infancia a cuestas!

El Sablín, aquel rincón llanisco tan especial, la Moría, las Barqueras o la calle Mayor, que es "estrechina" y larga, cada una de ellas nos dirigían a la Rula que con sus sirenas nos indicaba la llegada de nuestros pescadores y parientes, y ávidos acudíamos a la compuerta, los críos de aquellas épocas, esperando nuestra recompensa: bocartes y chicharos que los marineros nos lanzaban desde el barco en bolsas, pañuelos o cualquier otro instrumento de aquel preciado regalo que en la mayoría de los casos se sumaba a la mesa de cada uno de nuestros hogares.

¡En un espacio y en un tiempo pasado que desde luego fue excepcional!

El presente se dibujaba de un impreciso azul nebuloso, producto de la combinación de un horizonte de mar abierto y las emociones derramadas desde aquella cubierta del España. En las retinas del pasaje permanecería vivo durante todo el viaje una imagen: la familia, los instantes dichosos, el amor sincero y la auténtica amistad de allegados, desde tierra firme, deseándoles la mejor de las suertes. Pero nada más lejos de la realidad, en el vapor les aguardaban, interminables horas sin conciliar el sueño y las tensiones propias de un viaje transoceánico, próximo a los dos meses, preludio de lo que estaba por venir. Entre el equipaje siempre una referencia, la dirección de un conocido o, los menos afortunados, las señas del hogar de una lugareña donde pernoctar las primeras noches. Papel clave para que el flujo de emigrantes no se interrumpiera. Como alivio, la nostalgia de festividades, la Magdalena, San Roque y Guía. Citas al fin y al cabo, que conmovían las entrañas más allá del charco y que ahora se escriben con letras mayúsculas en el calendario festivo del panorama regional, congregando a miles de ciudadanos que valoran ese saber preservar tradiciones ancestrales.

Narraba magistralmente Menéndez y Pelayo: "donde no se conserva piadosamente la herencia de lo pasado, pobre o rico, grande o pequeño, no esperemos que brote un pensamiento original ni una idea dominadora". ¡Todo presente está inexorablemente cargado de un pasado!

Enormes vicisitudes tuvieron que superar, esfuerzo colosal, inteligencia, y muchas dificultades construyeron en piedra el alma espiritual de aquellos que mezclaron su sangre con los nativos, el mestizaje; hijos de la misma madre, españoles americanos, o americanos españoles, tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando ¡nunca mejor traído! Con los mismos derechos que los españoles en ambos lados del atlántico, que hablan la misma lengua, practican y procesan la misma religión.

Consciente o inconscientemente compartían un mismo objetivo: "Tan pronto como me ponga a trabajar amasaré la fortuna que me permita regresar". Y así lo hicieron, con resultados dispares, "hacer las Américas", muchos no regresaron, estableciéndose definitivamente en suelo americano "el amor a su tierra no excluyó, antes favoreció, el amor y agradecimiento a su segunda patria". Otros volvieron igual de pobres que cuando se embarcaron, "los de la maleta al agua", mi abuelo Ramón Batalla, "Camará", uno de ellos. No por ello perdieron el afán de lucha como testimonio de que el destino nunca termina siendo como uno espera, mucho menos como uno quiere, y continuaron riéndose como sí la vida jamás los hubiera engañado. Y por fin, sólo unos pocos retornaron arropados por el éxito, con el capital para hacer realidad el deseo que les acompañó en la partida: volver rico y hacendado luciendo sus galas, conduciendo el coche más elegante y grande que "haiga", camino de la gran quinta y un panteón mandado levantar a su vuelta. ¡Hay algo que da esplendor a cuanto existe, la ilusión de encontrar algo a la vuelta de la esquina!

Legado de ello, "la ruta del indiano", importante patrimonio social-cultural-arquitectónico, símbolo de la modernización de los pueblos del Oriente de Asturias, resultado de la labor filantrópica y de mecenazgo que ahora rescatan del olvido, en señal de agradecimiento a sus precursores diversas plazas y estatuas repartidas por toda la comarca. Visita obligada el Museo Archivo de Indianos en Colombres en la Quinta Guadalupe, ejemplo de respeto a la historia en estos tiempos donde los "nuevos trovadores" de turno y guadaña, animan, y otros, deciden derribarlas. Algunos se empeñan en gastar fuerzas en revolver el pasado, lo que les deja sin energía para crear algo nuevo. ¡La soberbia conjuntamente con la ignorancia lo explica casi todo!

Y nunca el olvido de sus anhelos. Principalmente dos; los 33 arenales del concejo que marcaron su infancia y conformaron un slogan turístico ya en el siglo pasado con el identificativo de "Llanes, 33 playas" y su abundante y rica gastronomía, que nunca faltó a sus mesas, pese a las dificultades de aquellos otros tiempos. Un universo de sabores del campo y la mar, marmitas y verdinas, tortos de maíz, borona y muchos quesos de categoría superior donde nuestras abuelas, madres y hermanas cocinaron con la pasión de lo que han representado y representan "lealtad, entrega, respeto y mucho cariño", construyendo y aportando recetas ancestrales que han contribuido a situar esta zona del principado de Asturias, fuera de las fronteras locales y regionales.

En definitiva, Llanes y su concejo, cada día más afín con un turismo moderado y en busca de nuestros atractivos, bajo la lluvia, "el fino orbayu" o el sol, donde se aprecia el milagro del día a día y es posible desconectar de lo cotidiano, disfrutar, comer, ver y caminar. Y si no, prueben a contemplar un amanecer desde múltiples templos naturales o desde cualquier otro de la costa oriental. El efecto viene a ser el mismo: la mirada se perderá en el infinito, reencontrándose con un paisaje con el que tantos llaniscos soñaron volver a ver, sin ver cumplido su sueño.

Nunca se quejaron del motivo o las razones del porqué no habían conquistado el mundo. Tal vez fueron conscientes de que los caminos de la historia son imprevisibles y que el viaje comienza y nunca termina. Después de todo, siempre tenían una razón para volver a ponerse en pie. El honor continuó siendo, para todos ellos, patrimonio del alma.

Por todo eso y mucho más, nada de lo que fue, es y continuará siendo se puede entender sin ellos y sin Hispanoamérica.

¡En resumidas cuentas, gente íntegra, modesta y cabal!