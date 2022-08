Memoria de Álvaro Delgado

Cartera al hombro, cuello doblado con elegancia por la parte de atrás y bocamanga cuidadosamente remangada, Álvaro Delgado solía aparecer por el parque de Navia hacia el mediodía. O venía de su estudio en El Espín, o iba camino de él. Se quedaba un buen rato en aquella espontánea tertulia veraniega que se organizaba en los bancos más próximos al estanco. Allí, sentados con sus piernas hacia el respaldo, le aguardaba un puñado de incondicionales, entre ellos mi querido padre, al que yo acompañaba cada mañana de agosto. Eso me permitió durante años tener el privilegio de conocer y tratar a un Álvaro locuaz, culto, ágil, coñón y extraordinariamente ameno. Alguna vez el grupo se trasladaba a la parte trasera del Casino, en el que un mesón contaba con terraza con vistas y olores a la ría, en donde poder continuar charlando alrededor de unos cuantos vermús con gambas.

Álvaro Delgado imprimía a la conversación la misma seducción que plasmaba en su formidable obra pictórica. En invierno, aparecía en televisión participando en algún programa vespertino, codeándose con lo más granado de la intelectualidad del momento. Su desparpajo era igual al del estío: personal y cargado de experiencia, sin pizca de pedantería. Su expresión era apasionada. Y plástica. Te explicaba como si lo estuviera viviendo el impacto que le había producido en su día una visita a un burdel en el que las meretrices tenían una buena mata de pelo ensortijado en su pecho, algo que nunca supimos si era verdad o fruto de su extraordinaria imaginación. Sus observaciones eran con frecuencia picantes, y desde luego cargadas de sentido del humor. Se quejaba del puritanismo en el lenguaje, y por eso empleaba de vez en cuando voces que hoy el diccionario sigue tildando como malsonantes. Dado el talante conservador de sus amigos, llamaba la atención su soltura al hablar sin tapujos sobre asuntos sórdidos, lo que en aquella época no se estilaba demasiado.

La personalidad de Álvaro Delgado era arrolladora. Y su toque de divismo, compatible con el trato cariñoso a los más desfavorecidos. Cuando se conoce su incomensurable trayectoria artística y académica, cobra verdadero sentido esa relación tan natural, corriente y sincera con esas modestas gentes, que desconocían por completo el talento sobresaliente de este gigante de la pintura española contemporánea.

"Tira tus pinceles de monja", le recomendó un buen día a mi padre, gran aficionado al óleo. Mi padre le hizo caso, pero en lo que no pudo seguirle es en su colosal destreza a la hora de retratar. De hecho, Delgado fue hasta su muerte uno de los principales retratistas internacionales. Siempre me he preguntado, sobre todo en el caso de los que se consideran hoy supuestos autores de arte moderno, si serían capaces de hacerse un razonable autorretrato que fuera reconocido por sus familiares. Apuesto a que la mayoría no igualarían la hazaña del Ecce Homo de Borja. Álvaro Delgado, sin embargo, penetraba en el alma de los que posaban ante su caballete, y por eso le buscaron para inmortalizarse desde emperadores a premios Nobel. En su caso, los paisajes o bodegones, soberbios, compartían éxito con las imágenes personales que llevaba al lienzo de los que pasaron por sus retinas.

Unas retinas, por cierto, que mi padre también exploró como oculista, y cuyas conclusiones técnicas descansan en uno de los muchos maletines que dejó cargados de su proverbial inquietud. Por ese análisis médico, Álvaro le regalaría un enorme cuadro suyo de un ojo, destacado por su singularidad en la tesis doctoral que se defendió sobre su vasta y excepcional creación.

En el centenario del nacimiento de su hijo adoptivo, Navia hace justicia con quien eligió su paisaje y paisanaje como inigualable escenario para su brillante producción. Y con el que quiso ejercer de naviego hasta el final de sus días, legando con generosidad a esa entrañable tierra sus instrumentos de trabajo y no pocas joyas salidas de sus prodigiosas manos.