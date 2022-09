El "Eccehomo" de la fortuna

Seguro que recuerdan el caso de aquel cuadro de un "Eccehomo" del pueblo de Borja en Zaragoza, que ahora es una verdadera birria, con permiso de su autor Elías García Martínez, fallecido en 1934. Pues resulta que le encargaron a una señora aficionada a pintar llamada Cecilia Jiménez para que restaurara lo que saltaba a la vista que no tenía arreglo posible, o si lo tenía, necesitaba expertas manos, como las que poseen muchos restauradores que se pasan horas en el Museo del Prado retocando cuadros de mayor relieve, o llevan a las obras a sus estudios donde las tratan con delicadeza y profesionalidad, incluso descubren facetas que el pintor original hizo y quiso ocultar por diversos motivos y acaban saliendo a la luz y descubriendo el misterio de la creación pictórica.

El caso es, según el diario "El Mundo", que esta buena señora en vez de limpiar, o adecentar, o retocar, o como se le quiera llamar al hecho de quitar impurezas que el tiempo acumula en las obras expuestas en un museo o un Santuario, como es el caso, acabó recreando una especie de monigote, una mezcla de simio con humano, convertida la corona de espinas en un gorro de difícil clasificación, algo así como un pasamontañas, o gorro de lana para descargador de muelles, sin boca, de mirada huidiza, con un blusón oscuro, cuyo cuadro nadie colgaría en el pasillo de casa si es que tiene la necesidad de salir por la noche al baño sin encender la luz.

Por cosas del periodismo, "El Heraldo de Aragón" sacó la noticia basada en esa especie de espantapájaros en que se había convertido el cuadro original. De ahí, como harina convertida en pólvora voló por medio mundo. Y el asunto, adonde quiero llegar, es que ahora dicho cuadro se ha convertido en una mina que está generando 450.000 euros anuales a las arcas de la fundación "Santi Spiritus" que gestiona el alcalde, y una parte para la señora restauradora, nonagenaria ya, que vive en una residencia de ancianos.

Son 300.000 visitantes de 136 países los que visitan el pueblo para ver semejante desaguisado. Uno, que ha viajado un poco, sabe que un turista es una especie de corderito que va allí donde lo llevan, come donde le mandan, y fotografía lo que le ponen delante. El turista no valora. Solo obedece. El turista no se emociona, solo cumple con su labor de viajero sin mochila. Estoy seguro, que hay muchas obras de arte dentro de la escultura, la pintura la música o la literatura, que se han quedado en el anonimato a pesar de poseer gran calidad artística, porque no han dado con la mano de Cecilia para darles ese toque de ridiculez, a pesar de la buena voluntad, que seguro puso en su trabajo restaurativo.

No hay más que ver la feria de arte contemporáneo de Madrid, Arco, donde se pueden ver las obras más increíbles. Y uso este adjetivo, no como un latiguillo muy de diario, sino en la acepción más sorprendente posible. Recuerdo un caso, no sé si lo vi o me lo contaron, de un visitante de dicha feria que tropezó con un señor que estaba acostado en el suelo. Y la encargada de la sala le dijo que tuviera cuidado, porque era una de las obras de arte. Tanto es así (esto siempre suena muy bien), que el varón convertido en pieza de arte roncaba y todo. Es decir, que tenía vida propia. Podríamos decir que era arte vivo. Dicen que hay veinte clases de arte, no me atrevo a incluir al señor tumbado, tal vez a la bartola, en ninguna de ellas. Quizás el arte circense, pero poco acrobático. O la orfebrería, muy poco metálico. Si uno lo ve con ojos tiernos y conmiserativos podría ser una escultura en plan modorra tras una comilona. Por ahí circula esta definición de arte: "un conjunto de disciplinas o producciones del ser humano de fines estéticos y simbólicos a partir de un conjunto determinado de criterios, reglas y técnicas".

Según recuerdo, o me lo contaron, repito, el hombre-arte se levantó al cabo de un buen rato de siesta, bostezando y pidiendo un vaso de agua. Tuvo suerte, en momentos como el actual, donde el agua empieza a ser casi como un arte único, había allí expuesto, sobre un pequeño pedestal, cerca de la pared, un vaso de agua con un rótulo bajo la cornisa que decía: vaso. Me llamó la atención, o me lo contaron, que no citaba al agua, sino al continente. Quiere eso decir, que el agua era innecesaria, o solo estaba allí para demostrar que dentro de un vaso se podía meter agua, pues como es incolora pasaría desapercibida y así el dormilón podía echar un traguito, y nadie se iba a dar cuenta de que antes podía haber sido un santo cristo llamado "Eccehomo" y ahora es una pieza de museo que se ha transformado en caja de caudales donde todo el mundo deposita dinero pero sin saber por qué. Bueno, Cecilia Jiménez tal vez lo sabe.