El síndrome de Tolstói

Ya desde mi juventud me gustaba el debate, discutir ideas, tomar posiciones contrarias en el juego de réplica y el doble sentido. En el debate siempre he encontrado nuevas ideas, en el desafío intelectual, energía, y en la polémica, resolución. Siempre he creído que la sociedad avanza continuamente, que el futuro siempre es mejor que el pasado, aunque a veces no lo parezca. Pero no podía imaginar que en cuestión de librepensamiento íbamos a retroceder de una forma tan abrumadora.

Hoy ya casi no existen debates públicos, a no ser en redes sociales donde realmente no existe el diálogo. Hay mucho miedo a expresar una opinión en público porque alguien, en alguna parte, se va a sentir ofendido. Los Twitter-activistas, con su móvil en ristre, están esperando a leer cualquier opinión para convertirla en un campo de batalla de pulgares. Cuanto más ofendido uno se sienta, más posibilidades de recibir "Me-gustas". La cuestión es ser víctima o defensor de las víctimas y, por supuesto, la opinión de uno es mucho más importante que la verdad. La verdad ya no existe, solo mi verdad, y todo el mundo debe respetarla por muy ilógica y equivocada que sea. Estamos en la era de la post-verdad. Cualquier crítica será recibida con un batallón de tecno-soldados que no solo defenderán mi postura, sino que irán a destruir al atrevido crítico, a cancelarlo.

El gran problema de la falta de debate, del miedo a expresar una opinión que no ofenda a nadie –por muy loable que sea el sentimiento– es que el discurso finalmente se queda en algo neutro y banal, sin contenido alguno. Los personajes públicos, políticos, pensadores, profesores y demás sienten que es imposible dar una opinión y necesitan hacer malabarismos para decir algo sin decir nada. Así perdemos todos. No se avanza en las ideas, nos censuran y autocensuramos de tal manera que al final nos quedamos mudos. Hemos viajado del objetivismo al subjetivismo.

Vivimos en un mundo tribal donde solo escuchamos las ideas de nuestro entorno, de nuestra tribu, y en esa cámara de resonancia en las que nos movemos, no podemos crecer. Es nuestro síndrome de Tolstói quien, en 1894 en su libro "El reino de Dios está en vosotros", escribió: "Los temas más difíciles pueden ser explicados al más torpe de los hombres si todavía no se ha formado una idea sobre ellos; pero la idea más simple no se puede explicar al más inteligente si está convencido de que ya sabe, sin duda alguna, lo que se le presenta".

Nos movemos en un mundo condicionado por el sesgo de confirmación, que solo nos deja ver los datos o ideas que reconfirman las nuestras y nos aleja de ideas dispares. Ese es nuestro síndrome de Tolstói, el caldo de cultivo del populismo, de las teorías de la conspiración, y del extremismo. En esta, nuestra era digital, la información objetiva está detrás de pasarelas de pago, y la desinformación y propaganda es gratis, pagado por anuncios. ¿Cómo podemos resolver este dilema? Producir información auténtica y objetiva cuesta dinero y es mucho más fácil acceder a la propaganda, que es de acceso gratuito. La información es un negocio y no vamos a volver a un mundo sin "clickbait" o ciberanzuelos, por lo que, para conseguir información de verdad, objetiva, no nos queda más remedio que pagar por ella. Si no estaremos abocados a un mundo en el que la mentira, la tergiversación y el no-debate nos empobrecerá de tal forma que echaremos de menos cualquier tiempo pasado y nuestro retroceso será inexorable.

Debatamos, discutamos, polemicemos, porfiemos, lidiemos y ¡colaboremos!