Prohibido mear en el mar

Ahora que han concluido las vacaciones estivales y ya nos encontramos todos en nuestros respectivos trabajos quiero comunicarle, estimado lector, que este verano se convirtió (muy probablemente) en autor de una infracción administrativa.

Así como lo oye. Las ordenanzas de los municipios costeros españoles tipifican como infracción leve la "evacuación fisiológica", a la que aparejan una sanción que puede oscilar entre 50 y 150 euros. Y ustedes se preguntarán: "¿de qué modo puede constatar la Administración la realización del hecho?, ¿no resulta absurdo considerar infracción aquello cuya existencia ni tan siquiera se podrá probar?".

El interrogante sobre esta situación, en principio, baladí debe llevarnos a una reflexión más profunda sobre el ejercicio de la potestad normativa por parte de la administración pública, quien –a su vez– debe venir siempre habilitada previamente por el poder legislativo. Se trata de reflexionar sobre la libertad y, como luego veremos, también sobre la igualdad recordando que ambos principios se encuentran configurados por la Constitución Española como valores superiores del ordenamiento jurídico.

Vayamos por partes. En un análisis estrictamente jurídico tenemos que dicha habilitación normativa podría residenciarse sin mayores complicaciones en la Ley 22/1988 de Costas, desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 876/2014, muy recientemente modificado de modo parcial por el Real Decreto 668/2022, de 1 de agosto. En síntesis y en lo que aquí interesa, el artículo 115 de la Ley que atribuye a los municipios competencias para "mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas".

Y así, las ordenanzas de Castropol, Tapia, y otros concejos asturianos; pero igualmente otros municipios ribereños del Mediterráneo, Cantábrico o Atlántico han configurado como actividad prohibida –y por tanto sancionable– la micción en el mar. Ahora bien, debe saber el lector potencial bañista o usuario de playas que el elenco de prohibiciones no se detiene ahí sino que alcanza otras muchas actividades consideradas como infracciones leves. A saber: a) La realización de actividades como vuelo de cometas, trepa o escalada, juegos de pelota, palas u otros ejercicios, en las zonas y aguas de baño; b) El incumplimiento de las normas de limpieza; c) El uso indebido del agua de las duchas y lavapiés así como, lavarse en el mar o en la playa utilizando jabón o cualquier otro producto de aseo corporal; d) La presencia de animales domésticos; e) La inatención de las instrucciones del personal de salvamento y socorrismo y, en general, el incumplimiento de los requerimientos específicos que realice la administración municipal, los agentes de la autoridad y el personal del servicio de salvamento y socorrismo, siempre que se produzca por primera vez; f) Practicar la pesca en lugar o en época no autorizada; g) Bañarse fuera de las zonas de baño; h) Dejar instalados parasoles totalmente diáfanos en sus laterales, así como sillas, mesas u otros complementos, siempre que no se encuentren presentes sus propietarios, por el solo hecho de tener reservado un lugar en la playa; j) Colocar sillas, bancos u otros objetos que dificulten la circulación en los pasos y accesos a la playa, así como tumbarse o detenerse en las zonas de paso; k) Utilizar la playa para pernoctar, así como organizar reuniones, fiestas o actos que supongan una alteración del orden; y unas cuantas más que ya no transcribo para no dejar exhausto al lector.

Queda también prohibido reputándose en este caso como infracciones grave: a) Bañarse cuando esté izada la bandera roja; b) Hacer fuego en la playa, así como usar barbacoas, anafes, bombonas de gas u otros utensilios para hacer fuego, sin la autorización correspondiente; c) El incumplimiento de las normas de limpieza por parte de los titulares de los servicios de temporada de la playa, o de cualquier otra actividad autorizada por el órgano competente; d) El depósito en papeleras y similares de materiales en combustión por parte de los usuarios de las playas; e) Atentar o causar daños contra el medio ambiente litoral y marino y los ecosistemas dunares; f) La práctica de surf, windsurf, kitesurf y otros deportes similares incumpliendo las normas establecidas en la presente ordenanza; g) El uso de embarcaciones o motos de agua incumpliendo las normas establecidas en la presente ordenanza; h) Desatender de forma reiterada las instrucciones dadas por los agentes de la autoridad y por el personal del Servicio de Salvamento; i) Proferir insultos o faltar al respeto a los miembros del Servicio de Salvamento; j) La resistencia a facilitar información o suministrar información o documentación falsa inexacta, incompleta o que induzca a error, implícita o explícitamente o la resistencia a prestar colaboración con la administración municipal o sus agentes; k) Realizar cualquier ocupación con instalación fija o desmontable sin contar con preceptiva autorización.

Abrumador; ciertamente, abrumador. De conformidad con el statu quo normativo en España, los bañistas (nacionales o extranjeros) ya podemos estudiar concienzudamente lo que está prohibido y lo que no para evitar vernos expuestos a una sustanciosa multa. Y dicho estudio debe ser acometido Municipio por Municipio, pues lo que está permitido o prohibido en las playas de Castropol no coincide exactamente con lo dispuesto para las playas de Tapia, Castrillón, Gijón, o Ribadesella, por poner ejemplos bien cercanos. En algunos concejos se permite el kitesurf, en otros no. En algunos concejos se pueden pasear perros, en otros no. En algunos concejos se puede practicar nudismo, en otros no. En algunos paseos marítimos se puede pasear con el torso desnudo, en otros no.

El principio de igualdad de los españoles en todo el territorio nacional, al haberse ceñido al ejercicio de derechos y deberes constitucionales, ha quedado sumamente debilitado. Esta situación se agrava en nuestro caso pues aquí no se trata sólo de prohibir sino que alcanza a la imposición de una sanción.

Jurídicamente, la ordenanza no puede establecer infracciones ni sanciones sin que éstas hayan quedado previamente definidas por la norma con rango de ley. Pues bien, dicho requerimiento se cumple o podríamos entender que se cumple pero ya no porque lo permita la Ley de Costas que nada dice al respecto, sino porque se utiliza como cobertura legal previa la dispuesta por la Ley de Bases de Régimen Local cuyo artículo 139 dispone que "para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales podrán, en defecto de normativa sectorial específica, establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos siguientes".

Esta situación me suscita dudas como jurista. La administración local puede tipificar infracciones en defecto de normativa sectorial específica. Empero ¿qué es exactamente lo que deba entenderse por tal? Pues en este caso existe norma sectorial específica, precisamente la Ley de Costas, la cual habiendo tipificado otras infracciones no ha tipificado éstas. ¿Se trata de un descuido? ¿de una omisión deliberada? No sabría responder exactamente, por lo que sigo con la duda. A veces la ausencia de regulación es pretendida por el legislador para convertir una determinada situación fáctica en una situación alegal, esto es, ni expresamente autorizada ni expresamente vetada. Esta interpretación unida al especial celo que debe inspirar el ejercicio de la potestad sancionadora podría conducir a una eventual anulación de los actos administrativos sancionadores cuando no de las propias ordenanzas. A mi parecer sería conveniente que en una eventual modificación de la Ley de Costas se diese clara respuesta a este interrogante, en el sentido que sea. Además, tratándose las playas de un bien de dominio público de titularidad del Estado se me antoja conveniente que la regulación de las actividades permitidas y prohibidas sea homogénea en toda España; y por consiguiente lo sea también la regulación sancionadora.

El intervencionismo en la esfera de la libertad particular de las personas no es exclusivo de esta materia. Desde hace ya no pocos años la Administración española ha avanzado enormemente en su ansia limitativa de la libertad. Por supuesto que resulta necesaria una regulación que asegure el mantenimiento de unos mínimos parámetros de convivencia pacífica, pero aquello a lo que venimos asistiendo excede en mucho lo que resultaría deseable a mi parecer.

Los ejemplos se encuentran en todos los ámbitos y son por todos conocidos por su dimensión, actualidad y notoriedad: encierro domiciliario decretado por el Consejo de Ministros, órgano incompetente para ello como luego hubo de declarar el Tribunal Constitucional; apagado obligatorio de luces en edificios públicos y escaparates de tiendas; limitación en el uso del aire acondicionado y calefacción en establecimientos particulares; preceptiva solicitud de cita para relacionarse con la Administración, etc. Los gobiernos, ya sea de la nación, ya sea de comunidades autónomas, nos han ido nutriendo, por poner algunos ejemplos y sin pretensión de exhaustividad, de regulaciones limitativas de los horarios de apertura del comercio; impedimentos para la libre apertura de oficinas de farmacia; exclusión de la libre fijación de precios en arrendamientos urbanos de vivienda; prohibición de los toros, prohibición de centrales nucleares, prohibición de piropos, etc.

En conclusión, considero personalmente que –de un modo explícito unas veces de un modo subrepticio otras– se ha ido creando una atmósfera de falta de libertad. Conviene pues que los ciudadanos vayamos tomando conciencia de ello y lo denunciemos y ejerzamos la responsabilidad que en un Estado democrático nos corresponde.